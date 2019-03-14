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Билеты на концерт украинских романтиков из «Океана Ельзи» - уже в продаже
После двухлетнего перерыва любимая группа миллионов
В 2017 году «ОЕ» объявили годовой перерыв в гастрольной и творческой деятельности. «Хотим немного отдохнуть после наших туров», — рассказывал два года назад лидер группы Святослав Вакарчук. «ОЕ» вернулись в августе 2018 года: на День независимости Украины музыканты пели 4 часа на стадионе «Олимпийский». Это выступление стало очередным рекордом группы: шоу посетили 100 000 слушателей.
Каждое выступление «ОЕ» — это яркий и эмоциональный шторм, в который поклонники попадают еще до начала концерта. С первых аккордов между группой и фанатами возникает необъяснимая химия: овации и совместное пение, адреналин и драйв, а также большая волна искренности и признаний в любви между музыкантами и зрителями — это все выступление группы «Океан Ельзи». Последний концерт группы в Беларуси прошел на фестивале LIDBEER-2017 — 30 000 зрителей вызывали музыкантов 3 раза на «бис».
Мы всегда ощущали большую, искреннюю поддержку Беларуси. Вы можете увидеть это на наших концертах. Куда бы мы ни приезжали, собираются полные залы людей, которые поют наши песни, хотят слушать их, которые, как видно, неподдельно любят нашу музыку. И мы не можем оставаться равнодушными к такому проявлению любви, — признается Святослав в одном из интервью.
В октябре 2019 года группе «Океан Ельзи» исполнится 25 лет. За это время музыканты выпустили 9 полноформатных альбомов, выступили с концертами почти во всех странах и стали одной из самых известных групп Украины во всем мире. На концерте в Минске зрителей ждут новые песни, а также хиты «Обiйми», «Така, як ти», «На небi», «Без бою», «Майже весна», «Холодно», «Без тебе», «Не йди», «911» и многие другие.
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После двухлетнего перерыва любимая группа миллионов «Океан Ельзи» возвращается в Беларусь с единственным выступлением в Минске. Нестандартная сцена и...
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