В Смолевичском аграрно-техническом профессиональном лицее прошел информационно-познавательный час на тему «Мои права и обязанности», который провели сотрудники Смолевичской районной библиотеки. В ходе занятия ребятам рассказали, что такое закон, права и обязанности, и как они должны их соблюдать.

Каждый человек на земле должен обладать всей полнотой прав, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека, но этот принцип относится также и к выполнению людьми своих обязанностей перед обществом и друг перед другом. Они также являются всеобщими, универсальными ценностями. Человек обязан осуществлять свои права в корректной цивилизованной форме, не нанося ущерба обществу и государству, правам и свободам других граждан.

На мероприятии учащиеся с удовольствием участвовали в викторинах: «Права и обязанности в сказках», «Мои права», «Может ли….», а также анализировали ситуации в упражнениях: «Задачки», «Паспорт» «Семейное право». В конце встречи им были вручены буклеты «Мои права и обязанности» и «Приглашаем в библиотеку».

Хотим еще раз напомнить не только читателям районной библиотеки, но и всем жителям нашего города, что в Смолевичской центральной районной библиотеке им. М. Богдановича в Публичном центре правовой информации (ПЦПИ) можно получить правовую информацию в электронном ресурсе «Эталон». На базе правового центра проводятся мероприятия, направленные на правовое воспитание детей и подростков.

А.ГАРЮЧКО, библиотекарь отдела обслуживания ЦБ.