Слуцкий район

Впервые Слуцк (летописный Случеск) упоминается в 1116 году в «Повести временных лет» как один из городов Туровской земли, центр удельного Слуцкого княжества. В составе Речи Посполитой Слуцкое княжество 600 лет было отдельной административно-территориальной единицей и сохраняло черты феодального удела вплоть до 1791 года. Позже эта территория была передана государству – на ту пору Российской империи — и стало Слуцким уездом в составе Минской губернии.

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В райцентре действует Собор святого Михаила Архангела — памятник архитектуры ХVІІІ-ХІХ вв. республиканского значения. В путеводителях он обозначен как памятник деревянного зодчества конца XVIII века. Местные жители называют храм «голубой церковью», или Церковью на Острове. Это единственная сохранившаяся из многочисленных слуцких святынь и единственный, дошедший до нас пример Слуцкой школы полесского деревянного церковного зодчества XVIII века, не имеющий аналогов в Беларуси.





Памятник архитектуры позднего классицизма — здание почтовой станции в Слуцке, построенное в середине XIX в. Через город в то время проходила почтовая связь веток Могилев – Бобруйск – Слуцк – Несвиж и Слуцк – Синявка – Барановичи – Варшава. До наших дней на территории района сохранилось несколько постоялых дворов, где когда-то происходила смена лошадей и пересортировка почты.

Здание Слуцкого частного коммерческого училища было достроено в 1912 году и использовалось в таком качестве до 1920 года, пока его не сожгли отступающие из города польские войска. Советские власти к 1924 году восстановили здание и открыли семилетнюю школу. Через три года школу сменил педагогический техникум. Здание снова пострадало в 1944 году при освобождении города от фашистов и стояло полуразрушенным до 1960 года — пока его не перепланировали под цех по производству сока. В 2014 году завод ликвидировали. Здание входит в список историко-культурных ценностей Беларуси.





В пятнадцати километрах к северу от Слуцка, на 85-м километре трассы Минск — Микашевичи, расположена деревня Покрашево. В 1875 году помещик Михаил Покревский на окраине деревни построил винокуренный завод. С течением времени предприятие преобразовывалось, и теперь это Слуцкий уксусный завод, здания которого сами по себе представляют исторический интерес. Рядом расположена построенная в довоенное время ветряная мельница. Ее недавно восстановили, внутри сейчас находится музей предметов деревенской старины.

В нескольких сотнях метров от деревни прямо из земли бьет родник чистейшей воды. В 2010 году территорию облагородили, и источник получил название «Покрашевская крыничка». Православный и католический священники освятили кресты у родника и сам источник. С этого момента родник стал именоваться источником в честь иконы Божией Матери Остробрамской.

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Символ края — слуцкий пояс. Слуцкие пояса сегодня раритет: в Беларуси хранятся единичные экземпляры и фрагменты, а большая часть произведений национального декоративно-прикладного искусства находится в музейных и частных коллекциях мира.





Летописный Случеск издавна славился искусными ремесленниками. Замечательная страница в историю Слуцка была вписана во второй половине XVIII — первой половине XIX веков, когда на мануфактуре, принадлежавшей Радзивиллам, было налажено производство поясов. Впоследствии эти пояса получили название слуцких. Слуцкая мануфактура или, как ее называли, «персиярня», выпускала в год около 200 поясов тончайшей работы. Из шелковых, серебряных и золотых нитей искусством художников и ремесленников-ткачей создавались подлинные шедевры.

Сегодня традиции старины поддерживает одно из крупнейших предприятий художественных промыслов Беларуси — РУП «Слуцкие пояса». Современные мастера делают их точные копии, аналоги и художественные стилизации, которые могут стать эксклюзивным сувениром из нашей страны. При фабрике открыт музей истории этих шедевров народного творчества.

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Традиционно в сентябре в райцентре проходит областной праздник ремесел «Слуцкие пояса», и Слуцк превращается в город мастеров ткачества, лозо- и соломоплетения, вышивки, гончарства и резьбы по дереву. Сотни мастеров-умельцев Минщины представляют свои изделия, работники культуры готовят театрализованные представления, выступают фольклорные группы.





Хранителем традиций и старины является Слуцкий краеведческий музей, основанный в 1952 году. В его структуру входит филиал — Музей этнографии, где размещены национальные костюмы, предметы домашнего обихода, изделия местных мастеров ткачества, плетения и деревообработки.





Богатый опыт популяризации белорусской национальной культуры: народных обрядов, театрализованных представлений, мастер-классов имеют Слуцкий городской центр традиционной культуры, Квасыничский центр ремесел, Слуцкий районный центр народного творчества и др.

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Слуцкий район – крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции Минской области. Всего в районе насчитывается 21 промышленное предприятие, 18 сельскохозяйственных организаций и 21 фермерское хозяйство.

Наиболее крупные промышленные предприятия — «Слуцкий мясокомбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

Крупнейшими сельскохозяйственными предприятиями района являются: «Агрофирма «Лучники», «Весейский Покров», филиал «Подсобное сельское хозяйство «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат» и др.

Слутчина – героический и поэтический край, родина 2-х Героев Советского Союза, 12-ти Героев Социалистического Труда, известных писателей и поэтов В.Витки, А.Алешки, Е.Василевича, А.Жука, М. Клебановича и других.

Среди знаменитых уроженцев Слутчины — ударница труда советского периода Галина Касымакунова (награждена почетным дипломом Государственного агропромышленного комитета СССР, орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», медалью ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве СССР», Почетная гражданка Слуцкого района);





врач-трансплантолог Олег Руммо (доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики Беларусь, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, автор нескольких изобретений, более 200 печатных работ, выполнил первую в истории медицины Беларуси трансплантацию печени взрослого и ребенка);

врач Сергей Шкляревский (герой Социалистического Труда, отличник здравоохранения, Почетный гражданин Минской области и Слуцкого района);

председатель Комиссии по делам бывших партизан и подпольщиков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов при Совете Министров Республики Беларусь, генерал-майор запаса Николай Скобелев;

мастер спорта Республики Беларусь по легкой атлетике международного класса Анастасия Мирончик-Иванова;

учитель физкультуры Слуцкой СШ №11, победитель районного и областного конкурса «Учитель года Беларуси» Елена Сосновская;

заведующая отделом художественного воспитания ГУО «Слуцкий центр детского творчества», руководитель народного хора ветеранов Слуцкого ГДК Алла Матанская; тракторист-машинист совхоза «Рачковичи» Михаил Фандюхин (награжден медалью «За трудовые заслуги»).

Слутчина… О ней можно рассказывать бесконечно, она неповторима и удивительна, как неповторим и удивителен каждый уголок нашей славной Беларуси.