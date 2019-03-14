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Инсайдер раскрыл самые полные характеристики Huawei P30 и P30 Pro

15.03.2019 10:04 — Разное | Tut.by  
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26 марта в Париже Huawei покажет новые топовые смартфоны — P30 и P30 Pro. Известный очень точными прогнозами инсайдер Roland Quandt на сайте WinFuture.de поделился полными техническими характеристиками новинок и раскрыл их другие особенности.

Huawei P30

Аппарат получит 6,1ддюймовый OLED-экран с разрешением 2340 на 1080 точек. В его верхней части — вырез в форме капли. В дисплее расположится и сканер отпечатков пальцев.


Процессором выступит Kirin 980 (7 нм, до 2,6 ГГц), которому будут ассистировать 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Последняя будет расширяться через карты NanoMemory card, которые Huawei представила вместе с анонсом Mate 20 Pro. Емкость аккумулятора P30 — 3650 мАч (есть ускоренная зарядка).

Устройство не лишится 3,5-мм разъема для наушников и сможет похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Основная камера — тройная. Разрешение первого модуля — 40 Мп (f/1.8), второго суперширокоугольного — 16 Мп (f/2.2), третьего телефото — 8 Мп (f/2.4). Такая связка обеспечит 5-кратный гибридный зум, как на прошлогоднем Mate 20 Pro. Фронтальная камера — 32 Мп.

Скорее всего, в Европе за устройство попросят около 800 евро. Оно будет доступно в черном, белом и синем цветах.

Huawei P30 Pro

Топовая модель в обновленной флагманской линейке с экраном на 6,47 дюймов, OLED-матрицей, разрешением 2340 на 1080 точек, скруглениями с левой и правой сторон панели, а также каплевидным вырезом.


Roland Quandt утверждает, что Huawei пойдет на еще одно интересное нововведение — звук в P30 Pro будет передаваться не через спикер, а излучаться прямо через экран. В панели, как и в обычном P30, будет размещаться сканер отпечатков пальцев.

Процессор — Kirin 980, оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 128/256/512 ГБ. Она будет расширяться через карты NanoMemory card. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой 40-ватной зарядки — 4200 мАч. 3,5-мм джека для наушников P30 Pro нет, зато есть защита по стандарту IP68.


Основная камера (с учетом 3D ToF-модуля) — четверная. Первый датчик — 40 Мп (f/1.6), второй суперширокоугольный — 20 Мп (f/2.2), третий телефото — 8 Мп (f/3.4). Оптическое увеличение — 7,8x, гибридное — 10x. Фронтальная камера — 32 Мп. 3D ToF-модуль нужен для определения глубины объектов в кадре и работает по принципу, использующемуся в Kinect от Microsoft.

Точной цены гаджета пока не называется, но известно, что смартфон будет продаваться в черном, белом, зеленом и оранжевом цветах.

Смотрите, сколько у нас стоят другие флагманы Huawei:

 
 
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26 марта в Париже Huawei покажет новые топовые смартфоны - P30 и P30 Pro. Известный очень точными прогнозами инсайдер Roland Quandt на сайте WinFuture.de поделился полными техническими...
 
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