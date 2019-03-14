Сегодня, 15 марта, в Несвижском замке проходит торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам в рамках республиканской акции «Я — гражданин Республики Беларусь», приуроченной к 25-летию со дня принятия конституции Республики Беларусь.
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Сегодня, 15 марта, в Несвижском замке проходит торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам
15.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
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Сегодня, 15 марта, в Несвижском замке проходит торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам
Сегодня, 15 марта, в Несвижском замке проходит торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам в рамках республиканской акции «Я — гражданин
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