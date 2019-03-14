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280 литров медицинского спирта. Оперативниками ОБЭП Слуцкого РОВД выявлен очередной «бутлегер»

15.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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280 литров медицинского спирта. Оперативниками ОБЭП Слуцкого РОВД выявлен очередной «бутлегер»

На днях в отделение по борьбе с экономическими преступлениями поступила оперативная информация, что нигде не работающий 45-летний случчанин привозит спирт из Российской Федерации, разливает его в пол-литровые стеклянные бутылки и реализует местным жителям под видом водки.

— Естественно, что данную информацию оперативники не могли оставить без внимания, сообщил заместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц.

Сотрудники ОБЭП тут же выехали по месту жительства предполагаемого бутлегера. При проведении осмотра дома и автомобиля, оперативниками было обнаружено 28 пластиковых емкостей, каждая объемом 10 литров, с наклейками «Спирт этиловый 95%» и находящейся внутри прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта. Естественно, канистры не были маркированы в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь. Предполагаемая стоимость изъятого спирта составляет не менее 2 000 белорусских рублей.

280 литров медицинского спирта. Оперативниками ОБЭП Слуцкого РОВД выявлен очередной «бутлегер»

В отношении "бутлегера" собран материал проверки и направлен в ИМНС по Слуцкому району для привлечения его к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (перемещение по территории Республики Беларусь физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более пяти литров алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками).

Санкция данной статьи предусматривает штраф до ста базовых величин с конфискацией алкогольных напитков.

280 литров медицинского спирта. Оперативниками ОБЭП Слуцкого РОВД выявлен очередной «бутлегер»

 
 
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На днях в отделение по борьбе с экономическими преступлениями поступила оперативная информация, что нигде не работающий 45-летний случчанин привозит спирт из...
 
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