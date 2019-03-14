Быховские спасатели встретились с маленькими посетителями кинотеатра «Родина»

Спасатели встретились с маленькими посетителями кинотеатра «Родина». Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Демиденко совместно с работниками кинотеатра провели время с пользой для ребят, перед началом показа мультфильмов.























Работники кинотеатра в образе мультипликационных героев «Смешариков» в игровой форме рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на улице и дома, а так же о действиях в случае возникновения пожара. Малыши не только танцевали, и веселись, но и с помощью «Смешариков» и спасателя отвечали на вопросы мультипликационных героев из серии «Волшебная книга».

Родители так же не остались без внимания. Мамы и дети с удовольствием проходили тестирование брэнд-пакета рекламной кампании «Проведи время с пользой», а так же ознакомились с возможностями мобильного приложения « МЧС Беларуси: Помощь рядом». Спасатель ответил на все вопросы родителей и рассказал об опасности оставления детей без присмотра.

В завершении мероприятия ребята с восполненным багажом знаний о правилах безопасности отправились в кинозал на просмотр мультфильмов.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко