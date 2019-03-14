Быховские спасатели встретились с маленькими посетителями кинотеатра «Родина»

Спасатели встретились с маленькими посетителями кинотеатра «Родина». Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Демиденко совместно с работниками кинотеатра провели время с пользой для ребят, перед началом показа мультфильмов.
Работники кинотеатра в образе мультипликационных героев «Смешариков» в игровой форме рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на улице и дома, а так же о действиях в случае возникновения пожара. Малыши не только танцевали, и веселись, но и с помощью «Смешариков» и спасателя отвечали на вопросы мультипликационных героев из серии «Волшебная книга».
Родители так же не остались без внимания. Мамы и
В завершении мероприятия ребята с восполненным багажом знаний о правилах безопасности отправились в кинозал на просмотр мультфильмов.
Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью
Быховского РОЧС
Евгений Демиденко