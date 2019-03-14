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Страсти накаляются. Что могло довести Юлию Началову до больничной койки

15.03.2019 10:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Страсти накаляются. Что могло довести Юлию Началову до больничной койки
www.globallookpress.com

Здоровье Юлии Началовой в последнее время вызывает сильные опасения. Певицу ввели в искусственную кому. По словам представителей артистки, никто не ожидал подобного поворота событий, ведь ничто не предвещало беды: «Первоначально никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое», — прокомментировала ситуацию пиар-директор Юлии в своем Instagram. Тем временем некоторые СМИ связывают ухудшение здоровья певицы с появлением судебного иска против нее, который инициировал экс-возлюбленный звезды Александр Фролов. Различные издания сообщают, что пара не может поделить четырехкомнатную квартиру.

Страсти накаляются. Что могло довести Юлию Началову до больничной койки Чем болеет певица Юлия Началова?

Наш город

У каждой пары есть свой любимый город, с которым связаны хорошие воспоминания. Александр Фролов и Юлия Началова не были в этом смысле исключением. «Их городом» стал Лос-Анджелес, в котором они и познакомились. Певица тогда записывала новый альбом, хоккеист играл за «Лос-Анджелес Кингз», казалось, шансов пересечься в огромном мегаполисе у них не было, ведь Юля целыми днями пропадала на студии, а Саша — на тренировках, однако это все же случилось в одном из кафе. Спортсмен к тому времени был разведен, а вот артистка официально находилась во втором браке с футболистом Евгением Алдониным, от которого родила дочь Веру. Как ни странно, семейный статус Началовой не помешал завязаться роману, поскольку ее отношения с Евгением практически сошли на нет. Для того чтобы поставить жирную точку, супругам банально не хватало времени: то футболист был на сборах, то певица — на гастролях. И все же в декабре 2011 года они сделали это. Многие думали, что девушка тут же побежит в ЗАГС с новым возлюбленным, но ошиблись. Несмотря на то, что Фролов и Началова прожили в гражданском браке 5 лет,  в третий раз под венец певица идти не захотела. Хотя в 2014 году СМИ писали, что пара обручилась и хоккеист преподнес Юле кольцо из белого золота с бриллиантом в полтора карата.

Страсти накаляются. Что могло довести Юлию Началову до больничной койки
Юлия Началова и Александр Фролов. 2014 г. Фото: www.globallookpress.com

И в радости, и в горе

На долю этой пары выпало немало испытаний. Чего только стоила неудачная операция Началовой по удалению имплантов из груди. В 2007 году певица увеличила бюст, а когда решила вернуться к своим натуральным формам, процедура в одной из калифорнийских клиник чуть не закончилась для нее летальным исходом. Буквально через несколько дней после хирургического вмешательства артистке стало плохо в аэропорту, ее экстренно госпитализировали. Позже выяснилось, что у Юлии начался сепсис, докторам чудом удалось спасти ей жизнь. Период реабилитации тоже был непростым. По словам Началовой, после заражения крови у нее начали отказывать почки. «Мой ослабленный организм не хотел бороться. Я ощущала, как из меня буквально уходит жизнь. В голову лезли черные мысли», — делилась певица с изданием «7 дней». Моральная поддержка Александра оказалась для девушки как нельзя кстати.

В свою очередь, Юля была рядом с любимым, когда тот получил серьезную травму колена и в итоге был вынужден переехать из США обратно в Россию, где подписал контракт с омским «Авангардом», Началова летала к нему практически каждую неделю, одна либо с дочкой. Кстати, по признанию Юли, в этом городе они стали «настоящей семьей» и начали планировать свою дальнейшую совместную жизнь и глобальный ремонт в московской квартире.


Страсти накаляются. Что могло довести Юлию Началову до больничной койки
Юлия Началова с дочкой Верой. 2016 г. Фото: www.globallookpress.com

Новоселье и раздел имущества

Примерно за год до расставания влюбленные в одном из изданий показали роскошную квартиру. Ремонт пара делала долго, однако оно того стоило, одна гардеробная поражала своим размером и дизайном, не говоря уже о других комнатах. Но после радостного события в Instagram артистки пояился пост, в котором она написала о расставании с хоккеистом: «Мы с Александром Фроловым больше не являемся парой! И мне абсолютно не хочется комментировать причины расставания, но для того, чтобы избежать всяких сплетен и слухов, говорю вам об этом сама абсолютно открыто». Позже все-таки выяснилось, что одной из причин разрыва стало то, что спортсмен начал выступать за клуб из Нижнего Новгорода. Хотя Юля и ездила к нему в другой город, отношения не смогли выдержать очередной проверки расстоянием.

Страсти накаляются. Что могло довести Юлию Началову до больничной койки Юлия Началова: «Создавать уже нужно для молодых»

Пытаясь полностью вычеркнуть некогда любимого мужчину из своей жизни, Началова решила исправить татуировку с инициалами А. Ф. у себя на запястье, которую сделала на их первую годовщину. Тем самым девушка окончательно пресекла различные слухи о возможном примирении с Фроловым.

В 2018 году Началова представила светской тусовке нового избранника, правда, в детали вдаваться не стала, сказав лишь, что ее спутника зовут Вячеслав и он занимается вопросами защиты прав человека. Позже журналисты выяснили, что бойфрендом Юлии оказался судья Нижегородского областного суда Вячеслав Кудря. В целом можно было бы порадоваться за артистку, которая наконец-то обрела свое счастье, но СМИ не спешат этого делать, приписывая Вячеславу одну из главных ролей в непростом разделе имущества певицы с Александром Фроловым. По сообщениям некоторых изданий, несколько лет назад Фролов выкупил часть жилплощади у Началовой за 20 млн рублей, однако недавно она попыталась признать сделку купли-продажи недействительной, а дело перевела из столичного суда в суд Нижнего Новгорода. В ответ Фролов подал на некогда любимую женщину иск, который якобы и мог привести ее на больничную койку. Конечно, если эта запутанная история в итоге окажется правдой, можно будет только восхититься изобретательностью артистки, но пока подобная версия кажется не более чем плодом больного воображения и ни одна из сторон конфликта ее не комментирует. 


Страсти накаляются. Что могло довести Юлию Началову до больничной койки
Юлия Началова и Вячеслав. Октябрь 2018 г. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
 
 
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«АиФ» рассказывает историю отношений Юлии Началовой и Александра Фролова, которая закончилась — или, точнее будет сказать, все никак не закончится — из-за того,...
 
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