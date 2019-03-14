Страсти накаляются. Что могло довести Юлию Началову до больничной койки

Здоровье Юлии Началовой в последнее время вызывает сильные опасения. Певицу ввели в искусственную кому. По словам представителей артистки, никто не ожидал подобного поворота событий, ведь ничто не предвещало беды: «Первоначально никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое», — прокомментировала ситуацию пиар-директор Юлии в своем Instagram. Тем временем некоторые СМИ связывают ухудшение здоровья певицы с появлением судебного иска против нее, который инициировал экс-возлюбленный звезды Александр Фролов. Различные издания сообщают, что пара не может поделить четырехкомнатную квартиру.

Наш город

У каждой пары есть свой любимый город, с которым связаны хорошие воспоминания. Александр Фролов и Юлия Началова не были в этом смысле исключением. «Их городом» стал Лос-Анджелес, в котором они и познакомились. Певица тогда записывала новый альбом, хоккеист играл за «Лос-Анджелес Кингз», казалось, шансов пересечься в огромном мегаполисе у них не было, ведь Юля целыми днями пропадала на студии, а Саша — на тренировках, однако это все же случилось в одном из кафе. Спортсмен к тому времени был разведен, а вот артистка официально находилась во втором браке с футболистом Евгением Алдониным, от которого родила дочь Веру. Как ни странно, семейный статус Началовой не помешал завязаться роману, поскольку ее отношения с Евгением практически сошли на нет. Для того чтобы поставить жирную точку, супругам банально не хватало времени: то футболист был на сборах, то певица — на гастролях. И все же в декабре 2011 года они сделали это. Многие думали, что девушка тут же побежит в ЗАГС с новым возлюбленным, но ошиблись. Несмотря на то, что Фролов и Началова прожили в гражданском браке 5 лет, в третий раз под венец певица идти не захотела. Хотя в 2014 году СМИ писали, что пара обручилась и хоккеист преподнес Юле кольцо из белого золота с бриллиантом в полтора карата.



Юлия Началова и Александр Фролов. 2014 г. Фото: www.globallookpress.com

И в радости, и в горе

На долю этой пары выпало немало испытаний. Чего только стоила неудачная операция Началовой по удалению имплантов из груди. В 2007 году певица увеличила бюст, а когда решила вернуться к своим натуральным формам, процедура в одной из калифорнийских клиник чуть не закончилась для нее летальным исходом. Буквально через несколько дней после хирургического вмешательства артистке стало плохо в аэропорту, ее экстренно госпитализировали. Позже выяснилось, что у Юлии начался сепсис, докторам чудом удалось спасти ей жизнь. Период реабилитации тоже был непростым. По словам Началовой, после заражения крови у нее начали отказывать почки. «Мой ослабленный организм не хотел бороться. Я ощущала, как из меня буквально уходит жизнь. В голову лезли черные мысли», — делилась певица с изданием «7 дней». Моральная поддержка Александра оказалась для девушки как нельзя кстати.

В свою очередь, Юля была рядом с любимым, когда тот получил серьезную травму колена и в итоге был вынужден переехать из США обратно в Россию, где подписал контракт с омским «Авангардом», Началова летала к нему практически каждую неделю, одна либо с дочкой. Кстати, по признанию Юли, в этом городе они стали «настоящей семьей» и начали планировать свою дальнейшую совместную жизнь и глобальный ремонт в московской квартире.





Юлия Началова с дочкой Верой. 2016 г. Фото: www.globallookpress.com

Новоселье и раздел имущества

Примерно за год до расставания влюбленные в одном из изданий показали роскошную квартиру. Ремонт пара делала долго, однако оно того стоило, одна гардеробная поражала своим размером и дизайном, не говоря уже о других комнатах. Но после радостного события в Instagram артистки пояился пост, в котором она написала о расставании с хоккеистом: «Мы с Александром Фроловым больше не являемся парой! И мне абсолютно не хочется комментировать причины расставания, но для того, чтобы избежать всяких сплетен и слухов, говорю вам об этом сама абсолютно открыто». Позже все-таки выяснилось, что одной из причин разрыва стало то, что спортсмен начал выступать за клуб из Нижнего Новгорода. Хотя Юля и ездила к нему в другой город, отношения не смогли выдержать очередной проверки расстоянием.

Пытаясь полностью вычеркнуть некогда любимого мужчину из своей жизни, Началова решила исправить татуировку с инициалами А. Ф. у себя на запястье, которую сделала на их первую годовщину. Тем самым девушка окончательно пресекла различные слухи о возможном примирении с Фроловым.

В 2018 году Началова представила светской тусовке нового избранника, правда, в детали вдаваться не стала, сказав лишь, что ее спутника зовут Вячеслав и он занимается вопросами защиты прав человека. Позже журналисты выяснили, что бойфрендом Юлии оказался судья Нижегородского областного суда Вячеслав Кудря. В целом можно было бы порадоваться за артистку, которая наконец-то обрела свое счастье, но СМИ не спешат этого делать, приписывая Вячеславу одну из главных ролей в непростом разделе имущества певицы с Александром Фроловым. По сообщениям некоторых изданий, несколько лет назад Фролов выкупил часть жилплощади у Началовой за 20 млн рублей, однако недавно она попыталась признать сделку купли-продажи недействительной, а дело перевела из столичного суда в суд Нижнего Новгорода. В ответ Фролов подал на некогда любимую женщину иск, который якобы и мог привести ее на больничную койку. Конечно, если эта запутанная история в итоге окажется правдой, можно будет только восхититься изобретательностью артистки, но пока подобная версия кажется не более чем плодом больного воображения и ни одна из сторон конфликта ее не комментирует.