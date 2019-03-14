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Язык гения. Почему Альберт Эйнштейн так крут?

15.03.2019 10:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Язык гения. Почему Альберт Эйнштейн так крут?
Альберт Эйнштейн. © / www.globallookpress.com

"АиФ" поясняет, в чём величие Альберта Эйнштейна и почему он действительно крутой — а возможно, и самый крутой — учёный.

... потому что показал, как сотворить чудо

После окончания института Эйнштейну приходилось думать не столько о науке, сколько о пропитании. Он кое-как перебивался преподавательством, пока бывший однокурсник не помог ему устроиться на работу. Молодого человека приняли на должность эксперта III класса в Федеральное бюро патентования изобретений города Берна. Шёл 1902 год.

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Эйнштейн занимался тем, что писал экспертные оценки на заявленные изобретения. Оклад был приличный, а главное — у него оставалось свободное время, которое он посвящал изысканиям в области теоретической физики. Никакого оборудования для этого не нужно — лишь бумага и карандаш.

В 1904 году Эйнштейн начинает сотрудничать с немецким научным журналом «Анналы физики». И после ряда особо не примечательных статей вдруг публикует три работы, которые в дальнейшем повлияют на развитие физики всего ХХ века. Разумеется, тогда, в 1905 году, об этом никто ещё не догадывался. Возможно, и сам Эйнштейн тоже.

Эти три работы были невелики по объёму, но чрезвычайно ёмки по содержанию. Первая касалась броуновского движения — сделанные в ней предсказания о движении взвешенных частиц позднее подтвердились на опыте и продвинули статистическую физику. Вторая была посвящена фотоэффекту — в ней Эйнштейн высказал революционную гипотезу о природе света; эту работу, заложившую фундамент квантовой теории, сначала мало кто принял, но высказанные в ней идеи подтвердились спустя два десятилетия. Третья статья называлась «К электродинамике движущихся тел» — с неё и началась теория относительности, которая принесла учёному мировую славу.

В истории науки 1905 год называют «годом чудес». Потому что озарение, сошедшее на молодого физика Альберта Эйнштейна в этом году, и впрямь было похоже на чудо.

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...потому что обошёл самого Ньютона

С 1907 по 1915 годы Эйнштейн работал над созданием новой теории тяготения, которая удовлетворяла бы принципам предложенной им теории относительности. Главная идея состояла в том, что между полем тяготения и геометрией пространства-времени есть неразрывная связь. Чем массивней астрономический объект, тем больше его поле тяготения и тем сильнее оно искривляет пространство и замедляет время. Создав общую теорию относительности, Эйнштейн разрушил (или же скорректировал) классические представления о пространстве и времени, существовавшие со времён Ньютона.

В XVII веке Исаак Ньютон предложил теорию всемирного тяготения, описав гравитацию как силу притяжения между массами. Благодаря этому астрономы смогли рассчитать движение планет и совершить много открытий. Правда, не все небесные явления вписывались в теорию. В середине XIX века была обнаружена особенность движения планеты Меркурий, которая не описывалась уравнениями Ньютона. Точнее, они давали не тот результат, который наблюдали астрономы в свои телескопы.

Несколько десятилетий учёные пребывали в недоумении. И вот когда появилась теория относительности, выяснилось, что её уравнения точь-в-точь описывают смещения орбиты Меркурия. Это был триумф Альберта Эйнштейна и первое экспериментальное подтверждение его идей.

Гравитация Ньютона остаётся надёжной теорией. Но Эйнштейн дополнил её. Благодаря теории относительности физики ХХ века смогли понять, что такое чёрные дыры, Большой взрыв, замедление времени и многое другое. И не только понять и описать, но и проверить экспериментально.

...потому что его теорию мало кто понимал, но все о ней говорили

Общая теория относительности стала вершиной творчества Альберта Эйнштейна. Но её признание пришло не сразу. Да не то что признание, а даже понимание. Первые три года она интересовала лишь узкий круг специалистов в области теоретической физики. Но затем случилась история с Меркурием, а в 1919 году английский астрофизик Артур Эддингтон специально снарядил экспедицию на остров Принсипе в Атлантике, чтобы поставить эксперимент по проверке парадоксального предсказания теории относительности — гравитационного отклонения света. А именно — искривления луча света далёкой звезды полем тяготения Солнца.

29 мая ожидалось полное солнечное затмение. Это была отличная возможность, чтобы проверить, отклоняет ли Солнце свет тех звёзд, которые визуально находятся рядом с ним (в обычное время сделать это невозможно, поскольку звёзд просто не видно). Артур Эддингтон сделал 16 снимков затмения, провёл расчёты и получил результат, предсказанный теорией относительности. После этого Эйнштейн стал знаменит в один день.

Это была слава, какой в дальнейшем не было ни у одного учёного. О теории относительности говорили в светских салонах. О ней писали газеты всех стран, а книжные издательства выпускали популярные брошюры, в которых пытались объяснить обывателям суть теории. Журналисты записывались в очередь к Эйнштейну на интервью, а фотографы гонялись за ним, чтобы сделать удачное фото.

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...потому что получил Нобелевку авансом

В архивах Нобелевского комитета есть сведения, что с 1910 по 1922 годы Эйнштейна выдвигали на соискание премии по физике около 60 раз. Но члены Шведской королевской академии наук не спешили присуждать награду автору столь революционных теорий.

В конце концов выход был найден: Альберту Эйнштейну дали Нобелевскую премию, но не за теорию относительности, а за открытие фотоэффекта. То есть за работу, давно проверенную в эксперименте. При этом в формулировку добавили фразу — «за заслуги перед теоретической физикой».

Секретарь Шведской королевской академии наук Кристофер Ауривиллиус писал Эйнштейну, что премию ему присуждают за открытие закона фотоэлектрического эффекта, но он надеется, что работы по теории относительности и гравитации найдут подтверждение в будущем.

...потому что создавал мемы уже 100 лет назад

Вряд ли первый встречный на улице объяснит вам суть теории относительности, но на вопрос о формуле Эйнштейна, скорее всего, ответит. E=mc2, известная учёным как «эквивалентность массы и энергии» — это то, с чем у каждого из нас ассоциируется имя великого физика. И неважно, что содержание формулы для многих также остаётся загадкой.


Язык гения. Почему Альберт Эйнштейн так крут?
Альберт Эйнштейн. Фото: Commons.wikimedia.org

Другой мем от Эйнштейна — знаменитое фото с высунутым языком. Известно, что он сделал эту гримасу в ответ на навязчивую просьбу фоторепортёра улыбнуться. Но фотография весьма символична. Ведь, как позже признавался сам Эйнштейн, он в тот момент показал язык всему человечеству.

И кто его знает, шутил или нет.

 
 
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