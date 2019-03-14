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Банк ВТБ проводит рекламную игру "Платеж на удачу с ВТБ и Mastercard"
Банк ВТБ объявляет о начале рекламной игры "Платеж на удачу с ВТБ и Mastercard", принять участие в которой могут держатели карточек Mastercard World, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).
Для участия в рекламной игре необходимо в период с 15 марта по 15 мая 2019 года совершать безналичные операции оплаты любых товаров и услуг на общую сумму не менее 200 белорусских рублей, при этом сумма каждой отдельной операции должна быть не менее 20 белорусских рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).
Общий призовой фонд составляет Br21 тыс., из которых 1 приз первой категории – Br10 тыс., 1 приз второй категории – Br5 тыс., и 6 призов третьей категории по Br1 тыс..
Розыгрыш призов состоится 28 мая 2019 года, победители будут уведомлены о своем выигрыше не позднее 31 мая 2019 года по почте или телефону.
Правила рекламной игры опубликованы
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) УНП 101165625
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Банк ВТБ объявляет о начале рекламной игры "Платеж на удачу с ВТБ и Mastercard", принять участие в которой могут держатели карточек Mastercard World, эмитированных ЗАО Банк ВТБ...
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