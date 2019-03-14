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Предприятие в Славгороде в сентябре начнет розлив меда

15.03.2019 10:01 — Разное | Интерфакс  
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Производственное торговое унитарное предприятие "Красный пищевик - Славгород" в сентябре текущего года планирует запустить производство по розливу меда.

Об этом было доложено заместителю премьер-министра Михаилу Русому в рамках его рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в пресс-службе Совмина.

"Данный проект будет реализован на площадях бывшего ОАО "Присожье", которое выкупило ОАО "Красный пищевик". В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации, уже проведен тендер на закупку оборудования. Сырье будут приобретать преимущественно у местных производителей-пчеловодов, затем производится декристаллизация, купажирование, фильтрация и расфасовка меда в специальную тару (пластиковую или стеклянную) от 250 г до 450 г", - говорится в сообщении на сайте Совмина.

Мощность производства составит 300 тонн в год.

По словам директора предприятия Андрея Голенкова, на данную продукцию уже есть предварительные заказы, в том числе из США.

Кроме того, в 2020 году "Красный пищевик - Славгород"  намерено создать производство мармелада. "Здесь будет установлена современная импортная линия по выпуску мармелада в ассортименте (около 20 наименований) мощностью 3150 т кондитерских изделий в год", - отмечается в сообщении.

На реализацию инвестпроекта за счет различных источников планируется направить порядка $10 млн. На производстве будет создано более 100 рабочих мест.

"Подготовка инженерных и управленческих кадров уже ведется на действующем производстве (ОАО "Красный пищевик" в Бобруйске – ИФ) из числа молодых специалистов. Для них в Славгороде, куда они переедут жить и работать, подготовлено жилье. На рабочие специальности будут набираться местные жители, которые также пройдут обучение в Бобруйске", - проинформировали в пресс-службе.

 
 
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Производственное торговое унитарное предприятие "Красный пищевик - Славгород" в сентябре текущего года планирует запустить производство по розливу меда. Об этом...
 
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