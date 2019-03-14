В Минске увеличится количество бригад Скорой помощи

В белорусской столице изменят норму по количеству бригад скорой медицинской помощи. Теперь согласно нормативу одна бригада скорой будет обслуживать 12 тысяч жителей. Ранее эта цифра была чуть выше – 12,5 тыс.

Решение Мингорисполкома об изменениях нормативов опубликовано на Национальном правовом интернет-портале .

Согласно данным нормативам, на 1,3 тыс населения приходится 1 врач общей практики, на 1,7 тыс – один терапевт, на 800 детей – один педиатр.