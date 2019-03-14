Конституции Беларуси – 25 лет





Сегодня, 15 марта, отмечается День Конституции. Ровно четверть века Беларусь живет по Основному Закону, принятому 15 марта 1994 года.

В Конституции прописаны государственный строй, избирательная система, а также права и обязанности граждан страны. Дважды в Конституцию независимой Беларуси вносились изменения: после республиканских референдумов 1996 и 2004 годов.

24 ноября 1996 года по результатам народного референдума в Конституцию РБ были внесены дополнения, а 17 октября 2004 года на референдуме из Конституции было изъято положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом более чем на два срока подряд.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Большого разговора" заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию. Предполагается, что изменения могут коснуться вопросов ограничения президентских полномочий.

По словам главы государства, предложения об изменении Конституции он озвучит уже в ходе предвыборной кампании.