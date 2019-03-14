Бойня в Крайстчерче. Новая Зеландия пережила самый кошмарный день

В 1990-х годах один из рекламных роликов на российском ТВ убеждал: «Жизнь в Новой Зеландии нетороплива и размеренна».

Новая Зеландия считается одним из самых безопасных мест планеты

Эта страна, удаленная от мировых страстей, действительно смотрелась райским уголком планеты.

Новая Зеландия занимает высокие строчки всевозможных мировых рейтингов. Например, в Глобальном индексе миролюбия, характеризующем уровень безопасности проживания в странах и регионах, Новая Зеландия в 2018 году занимала 2-ю позицию, уступая лишь Исландии.

Но теперь и новозеландцы не могут чувствовать себя абсолютно спокойно. 15 марта 2019 года в стране произошел массовый расстрел посетителей мечетей в городе Крайстчерч.

Крайстчерч — один из лучших городов мира. Раньше здесь боялись только землетрясений

Крайстчерч с населением чуть более 380 тысяч человек делит второе-третье место со столицей страны Веллингтоном.

Расположенный в центре восточного побережья Южного острова, Крайстчерч является одним из лучших в мире по качеству водопроводной воды.

Основными отраслями экономики города и региона являются сельское хозяйство, пищевая промышленность и туризм. В последние годы в Крайстчерче активно развиваются предприятия высокотехнологических и наукоемких отраслей, в том числе биотехнологий и разработки программного обеспечения.

В 2011 году Крайстчерч пережил большую трагедию — в результате мощного землетрясения погибли 185 человек. В память о них в городе появился мемориал — «185 пустых белых стульев».

Катастрофа 2011 года была проявлением стихии, перед которой человек бессилен. Случившееся 15 марта 2019 гораздо чудовищнее, ведь на сей раз люди отнимали жизни других людей.

Мусульманская община Новой Зеландии растет за счет мигрантов

Среди жителей Новой Зеландии чуть менее 50 процентов причисляют себя к христианам различных конфессий, и более 40 процентов заявляют, что не являются приверженцами никакой религии.

Мусульман в стране, согласно социологическим исследованиям, менее 2 процентов. Однако в последние десятилетия их число ощутимо расчет за счет притока граждан Юго-Восточной Азии, приезжающих в Новую Зеландию в поисках высокооплачиваемой работы и лучших условий жизни. Также в городе много азиатских студентов, приезжающих в Новую Зеландию, чтобы получить хорошее образование.

Название города Крайстчерч переводится как «церковь Христа». Это не мешает соседству христианских храмов с мечетями.

«Я видел, как люди падали замертво передо мной»

15 марта около около 13:45 в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенные по соседству, вошли вооруженные люди, которые открыли стрельбу по тем, кто находился внутри.

На пятничную молитву традиционно собирается много мусульман. По словам свидетелей, в мечетях находилось 200 и 300 человек соответственно.

С первыми выстрелами началась паника. Один из уцелевших рассказал журналистам: «Я видел, как люди падали замертво передо мной. Я лег на пол и полз, чтобы спастись».

Другой свидетель из числа посетителей мечети говорит: «Я звонил многим своим друзьям, но они не отвечают. Я боюсь за их жизнь».

Как сообщают представители властей, в настоящее время по подозрению в атаке на мечети задержаны четыре человека — три мужчины и одна женщина.

Экстремист вел онлайн-трансляцию расстрела

Комиссар полиции Майк Буш заявил, что не может назвать точное число жертв, но в ходе инцидента пострадало «значительное число людей».

Один из нападавших в течение 17 минут вел онлайн-трансляцию бойни. Сейчас полиция принимает спешные меры, чтобы этот ролик не был доступен в интернете.

Телеканал 1 News со ссылкой на источник в полиции Австралии утверждает, что одним из стрелков был некто Брентон Таррант, уроженец австралийского города Графтон. Ранее Таррант разместил в интернете «манифест» с угрозами, которые, кроме всего прочего, касались и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Премьер-министр: «Это один из самых мрачных дней Новой Зеландии»

Новозеландские СМИ пишут, что число погибших может составлять от девяти до 27 человек, счет раненных идет на десятки.

«Это один из самых мрачных дней Новой Зеландии, — заявила премьер-министр страны Джасинда Арденд, — Очевидно, что то, что здесь произошло, является экстраординарным и беспрецедентным актом насилия. Многие из пострадавших — члены мигрантских общин, Новая Зеландия их дом, они — это мы».

По последним данным, озвученным премьер-министром Новой Зеландии, в результате нападений в Крайстчерче погибли не менее 40 человек, более 20 пострадали.