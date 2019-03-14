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Стало известно, почему Индия не применяла Су-30МКИ в бою с Пакистаном
Истребители Су-30МКИ не вступили в бой с пакистанскими F-16 из-за неготовности инфраструктуры в районе конфликта,
В результате истребители Су-30МКИ были подняты из удаленных районов. Поэтому первыми в бой вступили находившиеся неподалеку МиГ-21 «Бизон». Эти самолеты попали в воздушную засаду и понесли потери — один истребитель был сбит. Пилот МиГ-21 попал в плен, но позже был отпущен пакистанскими военными.
Сегодня Су-30МКИ — самый совершенный ударный самолет ВВС Индии, и местные военные высоко оценивают его боевые возможности, постепенно наращивая количество этих самолетов в войсках.
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Су-30МКИ - самый совершенный ударный самолет ВВС Индии.
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