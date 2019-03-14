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Стало известно, почему Индия не применяла Су-30МКИ в бою с Пакистаном

15.03.2019 10:50 — Разное | Tut.by  
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Истребители Су-30МКИ не вступили в бой с пакистанскими F-16 из-за неготовности инфраструктуры в районе конфликта, сообщает The Hindu. Строительство укрепленных ангаров в зоне боевого конфликта было санкционировано только в конце 2017 года, через два десятилетия после покупки самолетов. Для завершения проекта потребуется еще два-три года.


Су-30МКИ. Фото: militaryparitet.com

В результате истребители Су-30МКИ были подняты из удаленных районов. Поэтому первыми в бой вступили находившиеся неподалеку МиГ-21 «Бизон». Эти самолеты попали в воздушную засаду и понесли потери — один истребитель был сбит. Пилот МиГ-21 попал в плен, но позже был отпущен пакистанскими военными.

Сегодня Су-30МКИ — самый совершенный ударный самолет ВВС Индии, и местные военные высоко оценивают его боевые возможности, постепенно наращивая количество этих самолетов в войсках.

 
 
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Су-30МКИ - самый совершенный ударный самолет ВВС Индии.
 
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