В субботу, 16 марта, красносельский «Цементник» на своей домашней площадке сыграет ответный матч за 5-6 место чемпионата Гродненской области по мини-футболу с командой «Мосты». Начало игры в 12 часов в спортзале Росской СШ № 2.

Это будет последний матч в истории команды. В связи с вхождением ОАО «Красносельскстройматериалы» в состав холдинга «Белорусская цементная компания» новый хозяин расставил приоритеты по другому. Содержание любительской футбольной команды с богатыми традициями, как выяснилось, это балласт. Но это уже совсем другая история…

За неявку на первый матч в Мосты красносельчанам присуждено техническое поражение 5:0.

Приглашаем на матч… Последний матч...

Подпишитесь на наш канал в