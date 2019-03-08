Начинается посевная — будут проводиться проверки в любое время суток

Набирает обороты посевная кампания. Задача сотрудников органов внутренних дел в указанный период — минимизация криминогенных рисков и предупреждение правонарушений в сельскохозяйственной сфере.

Шарковщинским РОВД реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение качественного проведения посевной кампании, предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельхозорганизаций, предупреждения хищений.

Первые рейдовые группы, в которые вошли представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, милиции общественной безопасности и других служб, уже проводят проверки на местах.

Правоохранители изучают не только ход посевной кампании, но и оценивают состояние и готовность к таким работам сельхозтехники. Особое внимание уделяется выявлению фактов бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц организаций, обоснованности расходования горюче-смазочных материалов.

Предусмотрено проведение рабочих встреч с руководителями предприятий агропромышленного комплекса, профилактических бесед с теми, кто несет ответственность за хранение ТМЦ.

Проводиться проверки будут в любое время суток, в т.ч. в выходные дни. Сотрудники ГАИ (будут проверять) наличие отметок о прохождения в установленном порядке гостехосмотра, исправности световых приборов и оборудованию транспортных средств и сельскохозяйственных агрегатов световозвращающим элементам.

Нарушения рейдовые группы зафиксируют с помощью фото- и видеотехники, действиям виновных будет дана правовая оценка вплоть до уголовной ответственности.

В. МИЛОСЕРДОВ,

начальник отделения ГАИ РОВД.