|
В Минске разыскивается 14-летний школьник
Новости Беларуси. В Минске разыскивается несовершеннолетний Ермак Станислав Дмитриевич.
По
На вид Станиславу 12-15 лет, его рост составляет 150-155 сантиметров, мальчик худощавого телосложения. Лицо прямоугольное, смуглое, брови прямые, глаза карие, нос средний прямой, темно-русые короткие и прямые волосы.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Школьник был одет в темно-синюю куртку с оранжевой подстежкой. При себе имел портфель.
Информацию о местонахождении несовершеннолетнего просят сообщить по телефонам 8 (033) 666-43-77 или 102.
Конфиденциальность гарантируется.
Накануне в Минске пропали две маленькие девочки 6 и 7 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске разыскивается несовершеннолетний Ермак Станислав Дмитриевич. По информации ГУВД Мингорисполкома, 13 марта 14-летний подросток ушел из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)