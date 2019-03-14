В Минске разыскивается 14-летний школьник

Новости Беларуси. В Минске разыскивается несовершеннолетний Ермак Станислав Дмитриевич.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 13 марта 14-летний подросток ушел из дома в школу. До сих пор местонахождение мальчика неизвестно.

На вид Станиславу 12-15 лет, его рост составляет 150-155 сантиметров, мальчик худощавого телосложения. Лицо прямоугольное, смуглое, брови прямые, глаза карие, нос средний прямой, темно-русые короткие и прямые волосы.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Школьник был одет в темно-синюю куртку с оранжевой подстежкой. При себе имел портфель.

Информацию о местонахождении несовершеннолетнего просят сообщить по телефонам 8 (033) 666-43-77 или 102.

Конфиденциальность гарантируется.

Накануне в Минске пропали две маленькие девочки 6 и 7 лет.