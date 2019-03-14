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В результате теракта в мечетях Новой Зеландии погибли 40 человек. Стрелок устроил бойню в прямом эфире

15.03.2019 10:54 — Разное | СТВ  
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Новости Новой Зеландии. 15 марта в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии преступники открыли стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате нападения погибли 40 человек. Один из террористов – местный житель – перед преступлением вел стрим в социальных сетях. Наши корреспонденты собрали всю информацию известную на этот час.
В результате теракта в мечетях Новой Зеландии погибли 40 человек. Стрелок устроил бойню в прямом эфире

Только завершается молитва. В мечеть врываются вооруженные люди. Оказывается, в это время в социальных сетях уже началась трансляция кровавого утра. Убийца устроил бойню в прямом эфире.

В результате теракта в мечетях Новой Зеландии погибли 40 человек. Стрелок устроил бойню в прямом эфире

Первый выстрел и первая жертва упала прямо в дверях молитвенного дома. Преступник стрелял без разбора. Все вокруг залито кровью. По словам очевидцев, стрельбу из оружия открыл мужчина в армейской куртке, шлеме и очках. Из интернет-стрима станет известно – террорист, именующий себя Брентоном Тарраном, придерживается ультраправых взглядов. Перед тем, как отправится на преступление он опубликовал в интернете манифест, который и поясняет его мотивы.

В результате теракта в мечетях Новой Зеландии погибли 40 человек. Стрелок устроил бойню в прямом эфире

17-минутный жесткий ролик завершился с приездом полиции. Правоохранители задержала четырех человек – трех мужчин и одну женщину. Об этом сообщил комиссар полиции Новой Зеландии.

В результате теракта в мечетях Новой Зеландии погибли 40 человек. Стрелок устроил бойню в прямом эфире

Майкл Буш, комиссар полиции Новой Зеландии:
Я хочу начать с того, что в настоящее время мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией в Новой Зеландии. Это очень серьезно. Мы имели дело с активной стрельбой, у нас много жертв.

На данный момент я не могу сказать сколько. Стрельба произошла в двух местах, в двух мечетях, в Крайстчерче. Наши полицейские заблокировали те места, у нас в заключении 4 человека. Мы не знаем, есть ли еще злоумышленники. Можем предположить, что могут быть и другие.

В результате теракта в мечетях Новой Зеландии погибли 40 человек. Стрелок устроил бойню в прямом эфире

На улицах Крайстчерча обнаружены еще несколько самодельных взрывных устройств, которые были установлены на припаркованных автомобилях. Полиция их обезвредила. Один из задержанных, как уже установлено, оказался 28-летний австралиец.

В результате теракта в мечетях Новой Зеландии погибли 40 человек. Стрелок устроил бойню в прямом эфире

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии:
Я могу подтвердить, что лицо, которое было взято под стражу, как мне сообщили, является гражданином Австралии, и, очевидно, им уже занимаются наши власти. Предприняты все необходимые меры реагирования и меры предосторожности, которые необходимы. Наши агентства тесно сотрудничают с властями Новой Зеландии.

В результате теракта в мечетях Новой Зеландии погибли 40 человек. Стрелок устроил бойню в прямом эфире


Свидетели утверждают, что в мечетях на момент захвата было около полутысячи человек. В городе закрыли все школы. Воздушное пространство взято под контроль. Местных жителей призывают не покидать дома.
 
 
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Новости Новой Зеландии. 15 марта в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии преступники открыли стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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