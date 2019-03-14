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В результате теракта в мечетях Новой Зеландии погибли 40 человек. Стрелок устроил бойню в прямом эфире
Новости Новой Зеландии. 15 марта в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии преступники открыли стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате нападения погибли 40 человек. Один из террористов – местный житель – перед преступлением вел стрим в социальных сетях. Наши корреспонденты собрали всю информацию известную на этот час.
Только завершается молитва. В мечеть врываются вооруженные люди. Оказывается, в это время в социальных сетях уже началась трансляция кровавого утра. Убийца устроил бойню в прямом эфире.
17-минутный жесткий ролик завершился с приездом полиции. Правоохранители задержала четырех человек – трех мужчин и одну женщину. Об этом сообщил комиссар полиции Новой Зеландии.
Майкл Буш, комиссар полиции Новой Зеландии:
На данный момент я не могу сказать сколько. Стрельба произошла в двух местах, в двух мечетях, в Крайстчерче. Наши полицейские заблокировали те места, у нас в заключении 4 человека. Мы не знаем, есть ли еще злоумышленники. Можем предположить, что могут быть и другие.
На улицах Крайстчерча обнаружены еще несколько самодельных взрывных устройств, которые были установлены на припаркованных автомобилях. Полиция их обезвредила. Один из задержанных, как уже установлено, оказался 28-летний австралиец.
Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии:
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В результате теракта в мечетях Новой Зеландии погибли 40 человек. Стрелок устроил бойню в прямом эфире
Новости Новой Зеландии. 15 марта в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии преступники открыли стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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