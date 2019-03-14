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В Гомеле в больнице умерла 16-летняя девушка

15.03.2019 10:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Несовершеннолетняя девушка умерла в больнице Гомеля.   

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову, по факту смерти 16-летней гомельчанки проводится проверка.   

11 марта бригада скорой помощи доставила девушку из дома в медучреждение. В этот же день несовершеннолетняя скончалась.  

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.  
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Несовершеннолетняя девушка умерла в больнице Гомеля.    Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области...
 
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