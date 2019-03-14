В Гомеле в больнице умерла 16-летняя девушка

Новости Беларуси. Несовершеннолетняя девушка умерла в больнице Гомеля.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову, по факту смерти 16-летней гомельчанки проводится проверка.

11 марта бригада скорой помощи доставила девушку из дома в медучреждение. В этот же день несовершеннолетняя скончалась.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.