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В Гомеле в больнице умерла 16-летняя девушка
Новости Беларуси. Несовершеннолетняя девушка умерла в больнице Гомеля.
Как
11 марта бригада скорой помощи доставила девушку из дома в медучреждение. В этот же день несовершеннолетняя скончалась.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Новости Беларуси. Несовершеннолетняя девушка умерла в больнице Гомеля. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области...
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