На что чаще всего жаловались белорусские потребители в 2018 году





Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и ОО «Белорусское общество защиты прав потребителей» рассказали о том, на что жалуются граждане Беларуси.

В 2018 году МАРТ и местными исполкомами было рассмотрено 12 тыс. обращений потребителей. Вынесено 439 предписаний, составлено 1 159 протоколов. По сравнению с 2017 годом показатели остались без изменений, пишет belretail.by .

Госорганами, концернами «Белнефтехим» и «Беллегпром» рассмотрено 19,9 тыс. обращений.

В ОО «Белорусское общество защиты прав потребителей» за помощью обратилось 18 935 потребителей. На телефонную линию в Минске было принято 6028 обращений. Было составлено 285 претензий, заявлено 203 иска. По решению судов общая сумма возмещенного материального ущерба и морального вреда составила 448 604 рубля.

Жалоб на покупки на AliExpress зафиксировано не было и незначительное количество жалоб на покупки на российских площадках.

Больше всего беларусы жалуются на качество ЖКХ-услуг (43% обращений). На жалобы в сфере торговли приходится 33% обращений. Однако в госорганах не разделяют эти обращения на оффлайн и онлайн-сегменты.

На 1 января 2019 года в Беларуси зарегистрировано 19,4 тыс. интернет-магазинов. Рост за год – 20%.

Доля интернет-торговли по итогам 2018 года в общем товарообороте составила 3,4%. С 2010 года этот показатель вырос в 30 раз. Средние по миру показатели 7%.

Из-за пределов Беларуси на беларусских сайтах больше всего покупок делают представители интернет-пользователи из России, Украины и Великобритании.