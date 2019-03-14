Корсо: Если по какой-то причине минское «Динамо» возглавит Захаров…

Тренер минского «Динамо» по физподготовке Даниэль Корсо во время «суперсерии» против сборной экстралиги вернулся в игру через год после завершения карьеры, чтобы помочь обескровленным травмами «зубрам». По горячим следам той нашумевшей дуэли он отказался общаться «для прессы». Но спустя время неожиданно сам вышел на связь и попросил прислать вопросы. Корреспондент «Прессбола» отправил е-мейл, в котором, разумеется, не забыл упомянуть и известную подоплеку. Ведь карьеру Даниэль закончил аккурат в минской «Юности», которую возглавляет хорошо знакомый ему Михаил Захаров. На нем-то в своих ответах канадец и сделал сильный акцент — в итоге разговор получился откровенным и эмоциональным. Текст интервью опубликовал официальный сайт ХК «Динамо-Минск».



Даниэль Корсо. Фото с сайта hcdinamo.by

— Чья это была инициатива — твое участие в «суперсерии»?

— Генеральный директор сказал, что, по-видимому, придется сыграть, потому что в команде не хватает хоккеистов. Накануне второго матча он поинтересовался, смогу ли выйти на лед. Я знал, какие серьезные травмы у ребят, и счел за честь помочь им любым способом. Для меня было важным дать парням отдохнуть, подготовиться к чемпионату мира и не рисковать их здоровьем, зная, что Беларусь и так потеряла уже многих хоккеистов.

— Доволен собой? Сложно было вновь превратиться в игрока?

— Учитывая, что я год не выступал на профессиональном уровне и узнал о своем участии перед самым матчем, думаю, смотрелся нормально. Жаль, не было возможности больше потренироваться с командой.

— Может, рассматриваешь вариант возобновить игровую карьеру в следующем сезоне?

— Ха-ха, мой друг Горди Дуайер пытался заполучить меня в «Динамо» последние два года. Я должен был прийти еще в ноябре 2017-го, но кто-то счел меня слишком старым, и взяли Когалева. Обожаю играть в хоккей: люблю интенсивность, силовую игру, атмосферу. Но не знаю, как организм отреагирует на полноценный сезон после годичной паузы. Нужно очень хорошо подготовиться и попробовать пройти тренировочный кэмп. Возможно, смог бы еще неплохо выступить.

— Как тебе атмосфера вокруг «суперсерии», поддержка болельщиков? Волновался?

— Нервничал по поводу того, как организм откликнется на интенсивные физические нагрузки. Надо было действовать грамотно и распределять энергию на 60 минут. А болельщики поддерживали нас здорово!



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Александр Лукашенко говорил , что эти матчи состоялись по его инициативе. Ты знал об этом изначально, или вам потом объяснили ситуацию?

— Нет, я не знал. Но слышал, что решение было принято после жалоб Захарова на «Динамо».

— Полагаешь, такие серии стоит проводить ежегодно?

— Не вижу смысла.

— Общался в ходе серии с кем-то из «Юности»?

— Только с Брикуном после первого матча.

— Под руководством Захарова ты несколько лет играл в «Юности». Что скажешь?

— Эгоист! Только «я, я, я». Никакого уважения к окружающим. Мне никогда не понять, когда тренер орет матом на своих подопечных. Когда переделывают за бешеные деньги командный автобус, где урезают места хоккеистов для того, чтобы в нем была комнатка для тренера. Если команда проигрывает, ответственность перекладывается на подопечных. А как только побеждает — это заслуга тренера. Никогда не понять, когда коуч получает больше хоккеиста — такого нет ни в одной другой стране, в которой я играл!

Странно, что Захаров уже столько лет лучший тренер Беларуси, но он не работает в КХЛ или где-то еще в сильнейших лигах мира. Может, ждет предложения из НХЛ. Но я не уверен, что за океаном генменеджеру понравится, что коуч будет пить чай и разговаривать по телефону во время тренировок.

Поэтому я никогда в жизни не доверю своих детей такому специалисту, даже если он будет единственным на планете. Уж лучше в балет!



Михаил Захаров. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Захаров заметил на одной из пресс-конференций, что во время серии ты даже помог «Юности», допустив пару ошибок…

— Не стану искать оправданий или прятаться за кем-то. Я мужчина и беру ответственность за все допущенные огрехи. Проведу над ними работу, извлеку урок и стану лучше и умнее.

Мне интересно знать, почему в прошлом году, когда Льюис покинул сборную, его заменил Пушков, а не Захаров? Михал Михалыч же лучший тренер Беларуси — или все-таки нет? Почему Захаров не принял команду и не показал, на что он способен? Конечно, легче воспользоваться непростой ситуацией в «Динамо», когда команда потеряла более половины состава, а остальные в последние три недели выходили на лед с травмами.

Вы поймите: Захаров проиграл или, как говорят, почти выиграл в «суперсерии», не команде КХЛ, которая была в начале сезона, а тому, что от нее осталось — травмированные ребята, хоккеисты из «Юности» и «Шахтера», 18-летний игрок… И дедушка-тренер по ОФП с его ошибками. Наверное, это повод задуматься, в каком плачевном состоянии находится не только «Динамо»… Вместо того чтобы ходить и жаловаться, какой ты лучший тренер на фоне «зубров», стоило бы вырастить хорошего хоккеиста и чего-то добиться на чемпионате мира.

«Нет, мы выиграли». Захаров подвел итоги серии с «Динамо» и поделился, о чем шла речь в ложе у Лукашенко

— Уйти из «Юности» и завершить игровую карьеру в прошлом году стало твоим решением?

— У нас сложилась такая семейная ситуация, это личное. Но я мог бы отправиться в Великобританию или Францию.

— А вернуться в Канаду?

— Мы это можем сделать в любое время. У моего отца есть бизнес в сфере недвижимости, и он вскоре будем моим. Стефан Дюбе предложил стать его партнером в бизнесе по ОФП в Монреале, чтобы представлять его в Канаде и других странах. Но я остаюсь здесь, поскольку верю, что могу помочь Беларуси в хоккее больше, чем в Канаде.



Даниэль Корсо. Фото: hcdinamo.by

— Многих удивил твой приход в «Динамо» в роли тренера по физподготовке. Как возник вариант?

— Почему удивил? Никто меня не знает. Только несколько человек имеют представление, на что я способен, а на что нет. Вы думаете, я просто играю в хоккей последние двадцать лет? Старался выучить все что мог, пока был в НХЛ, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Германии. Это дает мне большой опыт понимания современного хоккея. У меня также есть диплом тренера. Я получил высшее образование в Канаде. На протяжении десяти лет перенимал опыт у одного из лучших специалистов по ОФП, тренера НХЛ Стефана Дюбе. И не планирую останавливаться на достигнутом!

— Каким показалось физическое состояние динамовцев во время твоего прихода? И что ты сделал, чтобы улучшить ситуацию?

— Оценивать имевшиеся тогда кондиции будет некорректно, так как мне не передали информацию, в каком физическом состоянии игроки начали сезон. Мы работали по методике НХЛ, которой придерживаюсь всю свою хоккейную жизнь. Думаю, она работает, если посмотреть, как я выглядел на льду после годичного простоя! Хотел бы, чтобы каждый игрок имел индивидуальную программу тренировок по ОФП.

— В одном интервью ты сказал, что во время карьеры твои физические кондиции всегда были лучшими во всех командах. За счет чего?

— Я везде был первым — в НХЛ, Европе, «Динамо». Для этого нужна хорошая хоккейная программа по ОФП, начиная с 13-летнего возраста. Необходимо знать, как правильно питаться, спать, тренироваться и восстанавливаться на протяжении всей жизни. Секретных таблеток не существует! Это большая работа, требующая определенных жертв.

— У тебя есть мнение, почему «Динамо» так слабо провело чемпионат?

— Критиковать легко. Неудачный сезон может случиться с любой командой. Но я думаю, что основная причина лежит в хоккейном фундаменте. «Динамо» никогда не окажется в топ-четверке КХЛ, если белорусские хоккеисты не будут конкурентоспособны.



Даниэль Корсо. Фото: hcdinamo.by

— В начале сезона ты успел поработать с детьми в динамовской школе. Как впечатления?

— Очень понравилось. Увидел, что такое белорусское хоккейное образование. Учил ребят катанию, и им нравилось. Прямо на месте показывал парням на планшете их ошибки, и мы сразу занимались их исправлением. Многому научился у детей, усовершенствовал свои тренерские методы. После «суперсерии» некоторые из них ждали меня и просили вернуться. Было очень приятно это слышать.

— Какие у тебя воспоминания от выступления за «Динамо» в 2011−12 годах?

— Навсегда запомнил матчи плей-офф с «Локомотивом». Что-то невероятное. И трагедия «Локо». Я потерял хороших друзей… Тяжело говорить об этом.

— С кем-то из динамовцев того времени общаешься?

— В прошлом году разговаривал с Платтом, когда Льюис позвал меня помочь ему в сборной. Он сказал, что я буду играть с Джеффом… С Платтом иногда общаюсь и сейчас. С Лаландом и Лингле — реже.

— Сожалеешь о чем-то в своей карьере?

— Считаю, сделал все что мог. Возможно, надо было больше прислушиваться к советам моих тренеров из НХЛ — Кенневиля, Бэбкока, Хартли. И никогда не слушать Захарова. (улыбается).



Фото: president.gov.by

— Ты уже давно живешь в Беларуси. Что-то в нашей стране тебя еще удивляет?

— Да. Здесь очень много хоккейных специалистов, но нет результата. Думаю, в белорусском хоккее сейчас столько трудностей потому, что за последние 20−25 лет ничего не изменилось. Нельзя подготовить игроков за три года или пять лет. Теперь новые руководители федерации должны решать проблемы, которые накопились.

— Твои планы на следующий сезон? Останешься в «Динамо»?

— Посмотрим, кто будет у руля команды. Если по какой-то причине ее возглавит Захаров… Однажды я совершил ошибку, работая на него, и не хочу повторить ее снова.