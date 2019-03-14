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В Беларуси хотят открыть IT-университет, где будут выдавать американские дипломы

15.03.2019 10:49 — Разное | KYKY  
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Еще один шаг в беларускую IT-реальность: при Беларуской государственной академии связи хотят открыть учебное заведение, которое будет готовить IT-специалистов. Об этом сообщает dev.by. Говорят, основой учебных программ станут программы вузов Америки.

Этот проект обсуждали на совещании в Министерстве связи и информатизации. Со слов Игоря Мамоненко, главы группы компаний BelHard, в Беларуси новую программу разрабатывают уже год. По планам она готовить кадры в течение пяти лет. 

Соответствовать времени

Чтобы программа шла в ногу со временем, ее планируют обновлять каждый месяц. Это делается для того, чтобы при выпуске знания учащихся были актуальными, а не устаревшими. Решение этого вопроса зависит от Министерства образования. «Все понимают, что классическое образование плохо соответствует сегодняшним потребностям IT-рынка. Чтобы там работало много людей, кадры надо переучивать», – подчеркивает Мамоненко. 

Кроме того, параллельно обсуждали вопрос зарплат преподавателей учебного заведения. Ее предложили сделать выше на 20-30%, чем зарплаты, которые будут получать выпускники. Это послужит хорошим стимулом. Иначе, по мнению главы BelHard, преподаватели предпочтут работать программистами и получать куда больше: от двух тысяч долларов. 

Ориентир – Америка

Мамоненко также рассказал, что новые специальности создают около двух лет. Для академии это ограничение хотят снять и вводить специальности на коммерческой основе – в качестве эксперимента. «Практика показывает, что стоимость обучения IT-технологиям человек быстро отбивает повышением зарплат», – отметил он.

В заключение глава BelHard сделал акцент на том, что обучать IT-кадры будут, опираясь на учебные программы американских вузов: Гарварда, Стенфордского и Массачусетского университетов. «В идеале хотим, чтобы выпускник получал два диплома – беларуский и американский. Эту цель с нашей стороны мы обозначили», – подытожил Мамоненко.

 
 
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Еще один шаг в беларускую IT-реальность: при Беларуской государственной академии связи хотят открыть учебное заведение, которое будет готовить IT-специалистов. Об...
 
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