В Беларуси хотят открыть IT-университет, где будут выдавать американские дипломы

Еще один шаг в беларускую IT-реальность: при Беларуской государственной академии связи хотят открыть учебное заведение, которое будет готовить IT-специалистов. Об этом сообщает dev.by. Говорят, основой учебных программ станут программы вузов Америки.



Этот проект обсуждали на совещании в Министерстве связи и информатизации. Со слов Игоря Мамоненко, главы группы компаний BelHard, в Беларуси новую программу разрабатывают уже год. По планам она готовить кадры в течение пяти лет.

Соответствовать времени



Чтобы программа шла в ногу со временем, ее планируют обновлять каждый месяц. Это делается для того, чтобы при выпуске знания учащихся были актуальными, а не устаревшими. Решение этого вопроса зависит от Министерства образования. «Все понимают, что классическое образование плохо соответствует сегодняшним потребностям IT-рынка. Чтобы там работало много людей, кадры надо переучивать», – подчеркивает Мамоненко.



Кроме того, параллельно обсуждали вопрос зарплат преподавателей учебного заведения. Ее предложили сделать выше на 20-30%, чем зарплаты, которые будут получать выпускники. Это послужит хорошим стимулом. Иначе, по мнению главы BelHard, преподаватели предпочтут работать программистами и получать куда больше: от двух тысяч долларов.



Ориентир – Америка



Мамоненко также рассказал, что новые специальности создают около двух лет. Для академии это ограничение хотят снять и вводить специальности на коммерческой основе – в качестве эксперимента. «Практика показывает, что стоимость обучения IT-технологиям человек быстро отбивает повышением зарплат», – отметил он.



В заключение глава BelHard сделал акцент на том, что обучать IT-кадры будут, опираясь на учебные программы американских вузов: Гарварда, Стенфордского и Массачусетского университетов. «В идеале хотим, чтобы выпускник получал два диплома – беларуский и американский. Эту цель с нашей стороны мы обозначили», – подытожил Мамоненко.