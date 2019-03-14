Во время масленичной недели британский городок Эшборн на два дня превращается буквально в поле боя. Там проходит ежегодный футбольный матч. Вот только футбол там не обычный, а средневековый, где из правил — только (ну почти) запрет на убийство. В игре две команды по несколько сотен человек и поле через весь город. В общем, выглядит это жестко!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Единственное правило - не убивать! Посмотрите на жесткий средневековый британский футбол Посмотрите на, пожалуй, самый жесткий в мире футбол!