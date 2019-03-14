"Если потеряем белорусский язык – Россия придет сама собой. Наши дети будут с цветами встречать российские танки"

Олег Трусов, глава Таварыства Беларускай Мовы, депутат Палаты представителей Елена Анисим и исполняющий обязанности проректора Павел Терешкович навещают курсы белорусского языка "Мова Нанова" в разных городах и рассказывают о том, каким будет первый белорусский университет и о роли белорусского языка в вопросе независимости нашего государства. Не стал исключением и город Исполняющий обязанности ректора Университета имени Нила Гилевича, глава Таварыства Беларускай Мовы, депутат Палаты представителейи исполняющий обязанности проректоранавещают курсы белорусского языка "Мова Нанова" в разных городах и рассказывают о том, каким будет первый белорусский университет и о роли белорусского языка в вопросе независимости нашего государства. Не стал исключением и город Гродно









Курсы "Мова Нанова" в Центре городской жизни Гродно

Зачем нужен Университет



Идею создать университет Таварыства беларускай мовы вынашивали более двадцати лет. Было собрано порядка 55 тысяч подписей граждан в поддержку этого проекта. Открыть новое учебное заведение планируют в Минске , а вот первый филиал может появиться в Лиде: за это выступили 9,5 тысяч местных жителей.

"Плюс частного университета в том, что тут больше свободы, не будет идеологов, БРСМ и других структур, а также обязательной отработки после получения диплома. С другой стороны, Министерство образование выставило нам требования на 30 страницах. Например, по каждому предмету должен быть учебник с визой Министерства образования, или, если учебника нет, необходим учебно-методический комплекс. И сейчас мы пишем эти комплексы. Когда сделаем - подадим документы на открытие университета. Сейчас главное - получить лицензию. Надеемся, что уже в сентябре 2020 года сможем набрать студентов.

Мы как университет работаем год, открыли курсы - по-белорусски преподаем детям физику, химию, историю. Польский, английский языки - через белорусский. Курсы платные - коммунизм закончился", - добавляет Олег Трусов.





Основная цель Университета – создать учебное заведение 21 века, где будут готовить будущую национальную элиту.





"У нас будет два обязательных требования к нашим учебным планам независимо от специальности: два обязательных иностранных языка (это общий европейский тренд, Болонский процесс заканчивается, начинается Собонский процесс: согласно Собонской декларации, в ближайшем будущем во всех европейских университетах обязательными будут два иностранных языка) и блок с условным названием "введение в предпринимательство" - основы бизнеса, менеджмента, бухгалтерии. Любому человеку такие знания не помешают, - рассказал Павел Терешкович.

- В ближайшем будущем мировой рынок работы будет становится меньше, идет тренд на то, чтобы вместо людей на заводах работали роботы, искусственный интеллект. Нам кажется, что от нас это далеко, но на самом деле нет. Например, во всем мире, и в Беларуси в том числе, появился сервис Убер. Все очень довольны - появилось дешевое такси. Но социологи пишут, что на самом деле это пример наивысшего уровня эксплуатации тех, кто работает водителями в этой сфере - эти люди имеют мизерные зарплаты, социально абсолютно не защищены. При этом небольшое количество владельцев платформы Убер получают невероятные деньги. И подобная схема - то, что ждет человечество в ближайшем будущем.





Наша цель, чтобы наш выпускник после окончания университета был в состоянии самостоятельно создать себе рабочее место. Тот, кто в ближайшем будущем будет неспособен на это, либо останется без работы, либо будет получать крохи".





Есть в этом вопросе и политический подтекст, который озвучила Елена Анисим:





"Когда мы создадим белорусский университет, это будет демонстрацией того, что нам нужна белорусскость, а не Союзное государство с Россией. Не случайно на Большой разговор с президентом пригласили Голубева и Трусова. Это тоже была демонстрация и ответ России. Мы должны понимать: вопрос утраты независимости нашего государства будет актуален до тех пор, пока белорусский язык не станет единым государственным языком".

















Что будут изучать студенты Университета имени Нила Гилевича

Инициаторы создания Университета назвали четыре специальности, которые готовы предложить будущим студентам.





Во-первых - "Культурное наследие". Речь идет не о историческом факультете, которых хватает. По словам Павла Терешковича, у нас не хватает людей, способных преобразовать культурное наследие в экономический ресурс.





Второе направление - "Регионолистика".





"Мы искали незанятую нишу для работы нашего университета, и обнаружили, что в нашей стране не готовят людей, которые хорошо знают наши страны-соседи. У нас полонистика - это только изучение польского языка. Украинистики нет вообще. Мы же хотели бы, чтобы у нас появились люди, которые знали бы историю, культуру, экономику, географию, правовую и политическую систему наших соседей. Также мы будем предлагать германистику, американистику и так далее - то есть более крупных и влиятельных игроков на мировой арене", - перечисляет Терешкович.





Следующая специальность - "Литературная работа: творчество и художественный перевод". Здесь будут обучать журналистике, литературной работе и переводам.





Четвертая специальность - "Прикладная информатика".





"Таки специалистов вроде как и много где готовят, но мы хотели бы развернуть информатику в сторону dijital communication - оцифрованные гуманитарные науки. То есть сделать "гуманной" информатику. Сегодня специалисты IT неплохие, но их познания в истории, культуре, общества минимальные", - отметил Павел Терешкович.





По началу создатели университета не планировали делать дистанционные курсы. Дистанционное обучение сегодня в мире очень популярно и приносит большие прибыли: с его помощью получают высшее образование порядка 58 миллионов человек. Но есть и неутешительная статистика – диплом в итоге получают всего 5-15% от числа поступивших, остальные бросают обучение на том или ином этапе.





"Но мы поездили по разным белорусским городам, и часто слышали вопрос именно о дистанционных курсах. Теперь уже можно сказать - они будут, и запустим мы их уже летом этого года. Принципиально - первые дистанционные курсы будут бесплатными", - сказал Терешкович.













"Как только начнем говорить по-белорусски на кухнях - будем в "шоколаде"





"Всё будет хорошо" - таков был основной посыл Олега Трусова насчет перспектив белорусского языка в нашей стране.

"6 марта я был на приеме у министра юстиции. Он прекрасно владеет белаорусским языком! Со мной разговаривал по-белорусски, никаких вопросов не было. Это еще раз свидетельствует, что белорусы говорят на языке начальника. Если бы Лукашенко, например, увидел плохой сон и вдруг начал бы говорить по-белорусски, то через год уже все говорили бы по-белорусски. Народ мы такой.

И когда я попросил Лукашенко во время "Большого разговора" не раз в год выступать по-беларуски, а раз 10-15, вы слышали его ответ… Но потом он начал в разговоре слова и даже целые предложения вставлять по-беларуски. Показал, что может.

"Гвалт" – это любимое слово главы государства. Он его употребляет и в Москве, и где угодно. При этом, такое слово, которое в Москве никто не понимает. Ведь оно типично белорусское, пришло к нам из немецкого языка через идиш.

Под лежачий камень вода не течет. Самая главная подколка Лукашенко в мою сторону и Голубева была какая? Вот, мол, они по-русски на кухне разговаривают! Так вот, когда мы все с вами на кухне начнем говорить по-беларуски, то мы победим. Дай Бог нам этого достичь! Как только достигнем – будем "в шоколаде".

"Мягкая беларусизация" происходит благодаря нам с вами. Государство делает меньше или делает так, что приходится переделывать. За 28 лет независимости родилось новое поколение молодых людей, которые гордятся, что говорят по-беларуски. Их деды были колхозниками, а они уже нет. Но настоящая городская интеллигенция бывает только в пятом поколении, то есть нам еще лет 50, чтобы все заговорили по-белорусски. Мы не доживем, так дети доживут. Все будет хорошо, главное, идти вперед".



"Белорусы и украинцы всегда были пушечным мясом для России"

Из зала звучало много вопросов, связанных с "углублением интеграции с Россией" и угрозой потери независимости нашей страной.





"Принцип Российского государства – имперский, ордынский. Надо хорошо знать историю империи, тогда с ней можно сосуществовать. Если не знаешь – она тебя завоюет и уничтожит. Потому что закон империи – это распространение дальше и дальше.





Как только путинская Россия возникла, они без войны жить не могут. Вот вам Абхазия, Осетия, Крым, Донбасс. А теперь уже и Беларусь время забрать. Это империя. Она работает по своим законам. Если она не распространяется, она начинает загнивать и разваливаться. Это надо знать, а также знать, как с ними вести отношения, потому что, как они сами говорят, "Москва слезам не верит", - отметил Олег Трусов.













- Вместе с тем, даже небольшие страны могут сохранить независимость. Например – Финляндия. Три советско-финских войны! Финляндия потеряла десятую часть территории, но сохранила независимость и благополучие. Сейчас система образования Финляндии лучшая в мире. Страна небольшая, людей там меньше, чем в Беларуси. Но выдержала три войны с Советским Союзом и сохранилась!"





Белорусы и украинцы всегда были пушечным мясом для Российской империи. Наши солдаты и офицеры лучше, чем российские. Войну за освобождение Болгарии выиграли беларусы, от фельдмаршала до Минского пехотного полка. Кто брал Измаил? Полоцкий мушкетный полк с бело-красно-белыми бантами. Кто брал Кабул? Витебская десантная дивизия. Где только беларусы не воевали в советское время? Вьетнам, Корея, Афганистан. Во всех конфликтах мы были, ведь наши солдаты и офицеры дисциплинированные, слушают начальство, не бегут, не сдаются в плен тысячами





Почему они Россия хочет Беларусь и Украину забрать? Ведь без нас они не могут воевать. Российская империя без нас существовать не может. Поэтому любой ценой им нужно снова нас забрать, чтобы снова отправлять на все войны".





"Нам плевать, как будут считать голоса": о предстоящих выборах

Елена Анисим ранее высказала свои президентские амбиции . Что нужно, чтобы она победила? У Олега Трусова нашелся ответ и на этот вопрос: . Что нужно, чтобы она победила? У Олега Трусова нашелся ответ и на этот вопрос:

"Я пробовал работать с Татьяной Короткевич, она тоже член ТБМ. Перед президентскими выборами 2015 года я встретился с ней и попросил, чтобы она включила в свою программу пункт о национальном университете и о том, чтобы в каждом районном центре была белорусская школа. Она это сделала, включила и озвучила. Потом я ей говорил: "Веди кампанию по-беларуски!" И тут она – всё… Два слова сказала и "поплыла". Оказалось, что человек в этом смысле слабоват».

Что нужно, чтобы победила Елена Анисим? Надо честно нам всем собрать 100 000 подписей, показать их в интернете, что они не списаны с кладбища, как у некоторых, и телефонных справочников. Вся кампания принципиально должна вестись по-белорусски. И она выиграет! Не важно, как там будут считать голоса. Она получает телевизор, газету, говорит что нужно, наступает "момент Х" и у нас нормальный кандидат в президенты!

Посмотрите на Украину, где Тимошенко в третий раз выдвигается в президенты: шансы у нее большие. Она не убежала с поля боя после первого раза. Таких масса вариантов, когда человек становится президентом после третьего или пятого раза. У нас какая цель? Провести кампанию по-беларуски и показать миру, что мы есть. А голоса пусть считают, как хотят, нам плевать, что они там напишут".









Белорусский язык как оружие









"Я вам как историк скажу. С одной стороны нам очень не повезло с Лукашенко, а с другой – очень повезло. Когда человек не стал главой Союзного государства в Кремле, он, во-первых, очень обиделся, на всю жизнь. Во-вторых, он понял, как хорошо быть руководителем пусть и небольшого, но независимого государства. Только на единую валюту он брал три раза кредиты: в результате выдали деньги с копейками, похожими евро. Думали, он такой, а он "чижика съел", как писал Салтыков-Щедрин, - сказал Олег Трусов.





- Поэтому единственное наше оружие - это язык. Путин говорил: где русский язык - там Россия. Поэтому если мы потеряем белорусский язык – Россия придет сама собой. Наши дети с большим удовольствием туда войдут и будут с цветами встречать российские танки. Поэтому язык – единственное оружие, которое нас защищает со времен Люблинской унии. Если язык возродим, то даже временная оккупация рано или поздно закончится освобождением. Литовцы во времена СССР стали еще сильнее. Вошли в Союз маленькими, а вышли – с Вильнюсом, Клайпедой и Куршской косой, то есть на треть большей территорией! Без войны – только благодаря своему языку. Вот что значит нормальная политика. А если языка нет – не будет государства, нации".















