В России разработали замену мельдонию, запрещенному ВАДА

"Мы собрали БАД, даже БАВ (биологически активное вещество — прим. ред.), это те же аминокислоты и минералы. Он не является допингом, это не лекарственный препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например в пище", — цитирует Уйбу Sportbox.





По его словам, эту добавку уже начали применять.





Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) включило мельдоний в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года.



