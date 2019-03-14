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В России разработали замену мельдонию, запрещенному ВАДА
Руководитель российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба рассказал о биологически активной добавке (БАД), которая заменит для запрещенный ВАДА мельдоний.
"Мы собрали БАД, даже БАВ (биологически активное вещество — прим. ред.), это те же аминокислоты и минералы. Он не является допингом, это не лекарственный препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например в пище", — цитирует Уйбу Sportbox.
По его словам, эту добавку уже начали применять.
Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) включило мельдоний в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года.
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Руководитель российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба рассказал о биологически активной добавке (БАД), которая заменит для...
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