Белстат фиксирует рост неплатежей

За год она выросла на 19,4%, за январь — на 0,8%, следует из данных Белстата.





В целом задолженность по кредитам и займам на 1 февраля текущего года составила 73 млрд 989,3 млн рублей — на 12% больше, чем на 1 февраля 2018 года, и на 0,6% меньше по сравнению с показателем на 1 января 2019 года.





Просроченная кредиторская задолженность за год увеличилась на 10,1% и составила 8 млрд 451,2 млн рублей, с 1 января текущего года — выросла на 1,8%.





Внешняя просроченная кредиторская задолженность снизилась на 13,4% до 930,1 млн рублей, за январь 2019 года — выросла на 5,5%.





В целом внешняя кредиторская задолженность за год увеличилась на 4,8% (до 10 млрд 237,6 млн), за январь — снизилась на 1,7%.





Кредиторская задолженность на 1 февраля 2019 года составила 48 млрд 346,7 млн рублей, или на 9,4% больше, чем на 1 февраля 2018 года, и на 1,8% меньше по сравнению с показателем на 1 января 2019 года.





Просроченная дебиторская задолженность выросла с 1 февраля 2018 года на 8,9% и на 1 февраля 2019 года составила 8 млрд 160,5 млн рублей (за январь — рост на 1,9%).









Внешняя просроченная дебиторская задолженность снизилась на 4,7% и составила на 1 февраля 2019 года 892,2 млн рублей. За январь она выросла на 0,2%.





В целом внешняя дебиторская задолженность увеличилась на 13,5% до 8 млрд 897,5 млн рублей, за январь — снизилась на 1,2%.





Дебиторская задолженность на 1 февраля 2019 года составила 38 млрд 279,5 млн рублей, или на 12,8% больше, чем на 1 февраля прошлого года, и на 0,1% меньше по сравнению с 1 января текущего года.