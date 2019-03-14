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Белстат фиксирует рост неплатежей

15.03.2019 10:50 — Разное | Партизан  
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Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 февраля 2019 года составила 2 млрд 915,2 млн рублей.

За год она выросла на 19,4%, за январь — на 0,8%, следует из данных Белстата.

В целом задолженность по кредитам и займам на 1 февраля текущего года составила 73 млрд 989,3 млн рублей — на 12% больше, чем на 1 февраля 2018 года, и на 0,6% меньше по сравнению с показателем на 1 января 2019 года.

Просроченная кредиторская задолженность за год увеличилась на 10,1% и составила 8 млрд 451,2 млн рублей, с 1 января текущего года — выросла на 1,8%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность снизилась на 13,4% до 930,1 млн рублей, за январь 2019 года — выросла на 5,5%.

В целом внешняя кредиторская задолженность за год увеличилась на 4,8% (до 10 млрд 237,6 млн), за январь — снизилась на 1,7%.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2019 года составила 48 млрд 346,7 млн рублей, или на 9,4% больше, чем на 1 февраля 2018 года, и на 1,8% меньше по сравнению с показателем на 1 января 2019 года.

Просроченная дебиторская задолженность выросла с 1 февраля 2018 года на 8,9% и на 1 февраля 2019 года составила 8 млрд 160,5 млн рублей (за январь — рост на 1,9%).


Внешняя просроченная дебиторская задолженность снизилась на 4,7% и составила на 1 февраля 2019 года 892,2 млн рублей. За январь она выросла на 0,2%.

В целом внешняя дебиторская задолженность увеличилась на 13,5% до 8 млрд 897,5 млн рублей, за январь — снизилась на 1,2%.

Дебиторская задолженность на 1 февраля 2019 года составила 38 млрд 279,5 млн рублей, или на 12,8% больше, чем на 1 февраля прошлого года, и на 0,1% меньше по сравнению с 1 января текущего года.

 
 
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Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 февраля 2019 года составила 2...
 
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