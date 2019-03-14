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Керченский пролив аукнулся: ЕС ввел санкции против 8 россиян
Евросоюз ввел санкции в отношении восьми граждан России, причастных к конфликту в Черном море с украинскими судами. Об этом сообщается в официальном
Сообщается, что санкции вводятся в отношении россиян, причастных к задержанию и аресту украинских моряков.
Как передает
Кроме того, в список попали Андрей Шеин, Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков и Александр Дворников.
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Евросоюз ввел санкции в отношении восьми граждан России, причастных к конфликту в Черном море с украинскими судами. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.
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