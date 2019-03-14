|
«Имклива иншуранс» принесла акционерам $1,1 млн за год
Страховая компания «Имклива Иншуранс» решила выплатить дивиденды акционерам за 2018 год. Сумма на одну акцию — 845 рублей 44 копейки. То есть весь объем дивидендов составил более 2,4 млн рублей.
Напомним, что эта компания вышла на республиканский рынок из региона. Бизнес стартовал в 1994 году в Мозыре. Офис в Минске появился в 2010 году. В 2017 году прошел ребрендинг, и появилось название IMKLIVA.
Сейчас уставный фонд компании превышает 5 млн евро (11 875 765 рублей).
В 2016 году все страховые взносы, которые собрала IMKLIVA, превышали 7,2 млн рублей, а в 2017-м показатель дорос до 12,8 млн. Чистая прибыль в 2017-м — около 4,5 млн.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страховая компания «Имклива Иншуранс» решила выплатить дивиденды акционерам за 2018 год. Сумма на одну акцию — 845 рублей 44 копейки. То есть весь объем дивидендов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)