Вышел, украл, в тюрьму...

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В Партизанское РУВД г.Минска обратилась женщина с заявлением о пропаже денежных средств из квартиры.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска было установленно, что хищение совершил муж заявительницы.





Сотрудникам милиции стало известно, что 63-летний мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Приехав домой к жене, он узнал, что она получила крупную сумму денег в наследство.





Дождавшись, когда жена уйдет из дома, злоумышленник нашел денежные средства в сумме 16000 долларов США, собрал свои вещи и отправился в сторону вокзала, где впоследствии и был задержан оперативниками.









Как пояснил сам задержанный, он собирался уехать в Москву, где проживали его родственники и потратить деньги.





В настоящий момент материал проверки передан в Партизанский (г.Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям мужчины, передает ГУВД Мингорисполкома.