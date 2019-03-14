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Вышел, украл, в тюрьму...
Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД г.Минска задержан ранее судимый житель г.Минска, который похитил деньги у своей жены.
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В Партизанское РУВД г.Минска обратилась женщина с заявлением о пропаже денежных средств из квартиры.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска было установленно, что хищение совершил муж заявительницы.
Сотрудникам милиции стало известно, что 63-летний мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Приехав домой к жене, он узнал, что она получила крупную сумму денег в наследство.
Дождавшись, когда жена уйдет из дома, злоумышленник нашел денежные средства в сумме 16000 долларов США, собрал свои вещи и отправился в сторону вокзала, где впоследствии и был задержан оперативниками.
Как пояснил сам задержанный, он собирался уехать в Москву, где проживали его родственники и потратить деньги.
В настоящий момент материал проверки передан в Партизанский (г.Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям мужчины, передает ГУВД Мингорисполкома.
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Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД г.Минска задержан ранее судимый житель г.Минска, который похитил деньги у своей жены.
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