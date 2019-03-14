По Тель-Авиву запустили ракеты: Израиль мощно ответил

По предварительным данным, из сектора Газа было выпущено две ракеты, сообщает Foxnews. Информацию подтвердили израильские силы обороны.





Одну из них сбила система ПВО "Железный купол" над Холоном. Другая ракета приземлилась, по информации местных СМИ, в море. В Тель-Авиве сработала система оповещения о ракетных обстрелах. Многие жители сообщают о звуках взрывов.





Премьер-министр и министр обороны Израиля Беньямин Нетаньяху срочно вылетел в Тель-Авив, на базу Генштаба. Муниципалитет Тель-Авива открыл для граждан общественные бомбоубежища.





Очевидцы сообщают о падении обломков ракет в северной части города. Еще один обломок ракеты упал на жилой дом в Холоне.





По информации медиков, некоторые жители пострадали от панических атак, в связи с чем им была предоставлена медицинская помощь.