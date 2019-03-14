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Почему День Конституции грустный праздник?

15.03.2019 10:01 — Разное | Партизан  
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15 марта исполняется 25 лет со дня принятия Конституции независимой Беларуси. Как это было? Что сталось? И почему нерадостно в такой праздник?

Почему День Конституции грустный праздник?

«Мина» в Конституции


Над проектом Конституции будущего белорусского государства стали работать сразу после объявления о суверенитете Белорусской ССР 27 июля 1990 г Среди депутатов Верховного Совета 12-го созыва нашлось больше 60 желающих «писать» Основной закон. На помощь им пришли 13 юристов, в том числе и автор этой статьи.

Первоначально работали «консерваторы» из старой гвардии во главе с Василием Шолодоновым и «младоре- форматоры» под руководством Виктора Гончара. Их наработки объединили и сформировали единый коллектив. Туда попали,в основном, представители от первой группы.

Беларусь мыслилась как парламентская (научный термин — «парламентарная») республика, без должности президента. В качестве главы государства — председатель Верховного Совета. Правительство и все остальные органы власти должны были формироваться парламентом и им контролироваться.

Все поменялось на завершающем этапе работы. Главный претендент от власти Вячеслав Кебич, а также молодые амбициозные депутаты по примеру России стали лоббировать введение должности президента. И это им удалось, несмотря на противодействие оппозиции от БНФ.

Как показали дальнейшие события, должность президента стала миной замедленного действия, которая в конце концов разрушила все демократические принципы государственного устройства и привела к установлению единовластия.


Страна без основного закона?


У нас по прошествии 25 лет стало очевидно, что Конституция — не что иное, как маленькая книжечка, которую можно, по мере надобности, подправлять. Более того, органы власти в практической деятельности не обременяют себя соблюдением прав граждан, а в ряде случаев ограничивают их законами и подзаконными актами. 

Последний пример — постановление правительства от 23 января №49 о взимании поборов с граждан при реализации права на проведение мирных собраний и шествий (Митинги в обмен на деньги?? «Снплюс», 12 февраля 2019 г.).

Смертная казнь, несмотря на ее временный и исключительный характер, продолжает сохраняться и эпизодически применяется, вызывая острую реакцию международных и европейских структур, а также белорусской общественности.

Президент — глава государства, вопреки ст.85 Конституции, издает все новые директивы как особые и чрезвычайные акты. Никто из уполномоченных субъектов, призванных обеспечивать в стране конституционную законность, не поднимает вопрос о правомерности такой практики.

Национальное собрание Республики Беларусь по своим полномочиям, порядку формирования и профессиональному составу не отвечает стандартам современного парламента. Между тем обладатели депутатских мандатов получают министерские зарплаты, в несколько раз превышающие средние по стране.

Правительство из главного органа государственного управления превратилось в придаток администрации президента. Раз за разом министры, не оправдавшие надежд главы государства, заменяются. Причина понятна: правительство не имеет самостоятельности и не может свободно принимать решения.

Судебная власть, которая по Конституции принадлежит судам, на самом деле таковой не является. Как и все чиновники, судьи служат тому, кто им платит деньги, присваивает очередные классные чины, продвигает по службе, назначает повышенные пенсии.

Этих примеров достаточно, чтобы утверждать: в Беларуси мы имеем Конституцию, которая не действует, а лишь формально закрепляет государственное устройство, права и свободы граждан — на практике они зачастую не обеспечиваются и, самое печальное, не соблюдаются органами власти и должностными лицами.


Нужна ли новая Конституция?


В ходе «Большого разговора с президентом» 1 марта А.Лукашенко напомнил о своем поручении членам Конституционного суда подготовить поправки в Конституцию или даже новую Конституцию. Зачем они нужны? Что надо поправить? Ответов не прозвучало, что породило много вопросов и возможных версий. В этой связи выскажу свои соображения.

Первое: готовится основа для нового порядка избрания президента и, значит, нового отсчета его полномочий. Наиболее вероятный вариант — избрание парламентом на срок 6 — 7 лет с правом повторного избрания.

Второе: планируется референдум по интеграции с Россией с принятием конституционного акта Союзного государства. Тогда потребуется многое изменить в действующей Конституции, включая и систему органов власти.

Третье: предлагается отвлечь внимание общественности на будущие события и на этом фоне решить насущные задачи с очередными президентскими выборами. Они могут пройти раньше конституционных сроков и стать очередной «элегантной победой».

На мой взгляд, в принятии новой Конституции нет необходимости. Главная проблема состоит в том, чтобы Конституция была реальной и соблюдалась. У нас была и остается единственная легитимная Конституция 1994 года. Ее действие надо восстановить и построить на ней всю систему власти. При необходимости можно модернизировать с учетом нашей печальной практики конституционного строительства.

А грустно мне от того, что за 25 лет органы власти так и не удосужились уважать, соблюдать и обеспечивать положения Основного закона страны. Пока мы этого не сделаем, нам не нужна новая Конституция.

Давайте подумаем об этом и немножко погрустим.

 
 
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15 марта исполняется 25 лет со дня принятия Конституции независимой Беларуси. Как это было? Что сталось? И почему нерадостно в такой праздник?
 
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