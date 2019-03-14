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Почему День Конституции грустный праздник?
15 марта исполняется 25 лет со дня принятия Конституции независимой Беларуси. Как это было? Что сталось? И почему нерадостно в такой праздник?
«Мина» в Конституции
Над проектом Конституции будущего белорусского государства стали работать сразу после объявления о суверенитете Белорусской ССР 27 июля 1990 г Среди депутатов Верховного Совета 12-го созыва нашлось больше 60 желающих «писать» Основной закон. На помощь им пришли 13 юристов, в том числе и автор этой статьи.
Первоначально работали «консерваторы» из старой гвардии во главе с Василием Шолодоновым и «младоре- форматоры» под руководством Виктора Гончара. Их наработки объединили и сформировали единый коллектив. Туда попали,в основном, представители от первой группы.
Беларусь мыслилась как парламентская (научный термин — «парламентарная») республика, без должности президента. В качестве главы государства — председатель Верховного Совета. Правительство и все остальные органы власти должны были формироваться парламентом и им контролироваться.
Все поменялось на завершающем этапе работы. Главный претендент от власти Вячеслав Кебич, а также молодые амбициозные депутаты по примеру России стали лоббировать введение должности президента. И это им удалось, несмотря на противодействие оппозиции от БНФ.
Как показали дальнейшие события, должность президента стала миной замедленного действия, которая в конце концов разрушила все демократические принципы государственного устройства и привела к установлению единовластия.
Страна без основного закона?
У нас по прошествии 25 лет стало очевидно, что Конституция — не что иное, как маленькая книжечка, которую можно, по мере надобности, подправлять. Более того, органы власти в практической деятельности не обременяют себя соблюдением прав граждан, а в ряде случаев ограничивают их законами и подзаконными актами.
Последний пример — постановление правительства от 23 января №49 о взимании поборов с граждан при реализации права на проведение мирных собраний и шествий (Митинги в обмен на деньги?? «Снплюс», 12 февраля 2019 г.).
Смертная казнь, несмотря на ее временный и исключительный характер, продолжает сохраняться и эпизодически применяется, вызывая острую реакцию международных и европейских структур, а также белорусской общественности.
Президент — глава государства, вопреки ст.85 Конституции, издает все новые директивы как особые и чрезвычайные акты. Никто из уполномоченных субъектов, призванных обеспечивать в стране конституционную законность, не поднимает вопрос о правомерности такой практики.
Национальное собрание Республики Беларусь по своим полномочиям, порядку формирования и профессиональному составу не отвечает стандартам современного парламента. Между тем обладатели депутатских мандатов получают министерские зарплаты, в несколько раз превышающие средние по стране.
Правительство из главного органа государственного управления превратилось в придаток администрации президента. Раз за разом министры, не оправдавшие надежд главы государства, заменяются. Причина понятна: правительство не имеет самостоятельности и не может свободно принимать решения.
Судебная власть, которая по Конституции принадлежит судам, на самом деле таковой не является. Как и все чиновники, судьи служат тому, кто им платит деньги, присваивает очередные классные чины, продвигает по службе, назначает повышенные пенсии.
Этих примеров достаточно, чтобы утверждать: в Беларуси мы имеем Конституцию, которая не действует, а лишь формально закрепляет государственное устройство, права и свободы граждан — на практике они зачастую не обеспечиваются и, самое печальное, не соблюдаются органами власти и должностными лицами.
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