Игрок «Арсенала» надел маску Черной пантеры после дубля в ворота «Ренна»





Форвард забил два и больше голов в одном матче в шестой раз в этом сезоне. Это лучший результат для игроков АПЛ.





надев маску Черной пантеры , героя фильма и комиксов Marvel. Обамеянг отпраздновал второй гол,, героя фильма и комиксов Marvel.

Черные пантеры являются символом Габона, родины 29-летнего футболиста, и изображены на гербе страны. Сборная Габона носит прозвище «пантеры».





Обамеянг, играя за дортмундскую «Боруссию», праздновал голы, надевая маски других супергероев, например, Бэтмена и Человека-паука.



