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Игрок «Арсенала» надел маску Черной пантеры после дубля в ворота «Ренна»

15.03.2019 09:59 — Разное | Партизан  
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном» (3:0).



Форвард забил два и больше голов в одном матче в шестой раз в этом сезоне. Это лучший результат для игроков АПЛ.

Обамеянг отпраздновал второй гол, надев маску Черной пантеры, героя фильма и комиксов Marvel.
 
Черные пантеры являются символом Габона, родины 29-летнего футболиста, и изображены на гербе страны. Сборная Габона носит прозвище «пантеры».

Обамеянг, играя за дортмундскую «Боруссию», праздновал голы, надевая маски других супергероев, например, Бэтмена и Человека-паука.


 
 
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном» (3:0).
 
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