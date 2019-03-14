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Игрок «Арсенала» надел маску Черной пантеры после дубля в ворота «Ренна»
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном» (3:0).
Форвард забил два и больше голов в одном матче в шестой раз в этом сезоне. Это лучший результат для игроков АПЛ.
Обамеянг отпраздновал второй гол,
Черные пантеры являются символом Габона, родины 29-летнего футболиста, и изображены на гербе страны. Сборная Габона носит прозвище «пантеры».
Обамеянг, играя за дортмундскую «Боруссию», праздновал голы, надевая маски других супергероев, например, Бэтмена и Человека-паука.
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном» (3:0).
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