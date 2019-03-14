«Лучше зарплата поменьше, но стабильная работа». Что белорусы думают о деньгах и карьере

В белорусском обществе еще в 90-ые годы сложился стереотип о тех, кто занимается бизнесом. Предприниматель ассоциировался с бандитизмом и неуместными проявлениями роскоши. Отсюда и негативное отношение к богатству как таковому. «Сейчас ситуация значительно изменилась, но для полного исчезновения стереотипа прошло еще недостаточно времени», — считает социолог Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан. В своей работе «Экономические ценности населения в 2018 году» эксперт говорит об отношении белорусов к богатству, деньгам и карьере. FINANCE.TUT.BY приводит самые любопытные результаты исследования.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Исследование ценностей населения Беларуси проводилось Исследовательским центром ИПМ в апреле-мае 2018 года. Целью исследования было описание актуальных ценностных структур белорусского общества. Для получения максимально полной картины был разработан опросник с учетом предыдущего опыта национальных и международных опросов. Основной целью данной работы было изучение экономических ценностей.

«Чтобы стать богатым, нужны связи… А потом трудолюбие»

Несколько лет назад эксперты Исследовательского центра ИПМ уже задавали белорусам вопрос о том, что нужно в нашей стране, чтобы разбогатеть. А сейчас посмотрели, как изменились представления — ведь прошло уже больше 10 лет. И тогда, и сейчас главным фактором на пути к богатству наши соотечественники считают наличие нужных связей. Этот ответ выбирает больше половины опрошенных.





— Существенного изменения восприятия тех или иных качеств не наблюдается. Свою позицию в иерархии изменили только несколько качеств: трудолюбие как средство получения богатства теперь оценивается выше, чем предприимчивость, а везение оценивается выше, чем образование, — констатирует социолог Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан.

Но в целом, отмечает автор работы, отношение к богатству существенно разнится и делит население на два примерно равных кластера. Первые называют в качестве основных качеств для получения богатства выбирают наличие нужных связей, наличие богатых родителей, предприимчивость и везение. Вторые выше всего оценивают трудолюбие, ум, образование и предприимчивость. Радует то, что вторых все-таки чуть больше, чем первых.

«Деньги — это доллары и евро»

Деньги у белорусов в основном ассоциируются с работой, зарплатой и возможностями.





— Одним из важных наблюдений здесь является то, что с деньгами жители Беларуси ассоциируют в основном доллары и евро. Белорусские рубли упоминаются только три раза, — говорит автор исследования. — Богатство с деньгами ассоциируется не так часто.

А вот с роскошью совсем другая картина: здесь первые ассоциации — богатство, золото и деньги.





«Лучше зарплата поменьше, но гарантированная работа»

Экономические ценности складываются не только из отношения к деньгам и богатству. У белорусов также спросили, какие проблемы актуальны для нашей страны. Оказалось, больше всего белорусов волнует рост цен, безработица и низкие зарплаты. Последние места заняли низкое качество образования (как среднего, так и высшего) и преступность.





С экономическими ценностями связан уровень государственного патернализма. Если говорить просто: власти обеспечивают определенные потребности населения, а взамен диктуют свою модель поведения.

— С одной стороны, высокий уровень государственного патернализма обеспечивает некоторую стабильность и предоставляет социальные гарантии, но, с другой стороны, некоторые его аспекты могут негативно сказываться на развитии общества и экономики, — считает Дарья Урбан. — Так например, широкая распространенность мнений о том, что лучше иметь меньшую зарплату, но гарантированную работу негативно связана с инновационной активностью. Ведь инновационная деятельность всегда связана с высокими рисками, но и результаты может давать очень значительные не только в виде прибыли, но и как фактор развития культуры, образования, медицины и других сфер.





Наиболее востребованными для населения является стабильность доходов и бесплатного медицинского обслуживания. Такие мнения распространены среди более чем 30% белорусов.

Еще более любопытен факт, что не менее 87% респондентов считают, что государство должно делать очень много: давать возможность зарабатывать, давать льготы, обеспечивать пенсию и бесплатное медобслуживание и так далее.





Правда, тут же эксперт ИПМ говорит о значительном разрыве между уровнем ожиданий и уровнем удовлетворенности.

— Хуже всего государство, по мнению населения, справляется с гарантией трудоустройства, выплатой высоких стипендий, обеспечением бесплатного высшего образования и обеспечением качественного медицинского обслуживания, — делится результатами исследования Дарья Урбан.

«Работа — это каторга или удовольствие за деньги?»

Конечно же, говоря об экономических ценностях нельзя не вспомнить про работу. Первой ассоциацией к слову «работа» для большинства респондентов являются деньги.

— Здесь также присутствует достаточно много упоминаний слов с негативной модальностью, например, «необходимость», «тяжелая», «усталость», «каторга» и так далее. Но в то же время частота упоминаний слов с положительной модальностью практически такая же. Здесь присутствуют слова «любимая», «интересная», «удовольствие», «хорошая» и другие, — говорится в работе ИПМ.





Чтобы понять, что готов человек вкладывать в свою работу, нужно понимать, зачем он вообще работает.

— Основной причиной здесь для практически половины населения является материальная необходимость. Второй по актуальности является необходимость содержать семью, а третьей — «потому что все должны работать», — к таким выводом приходит социолог.

В ответах на вопрос о том, зачем нужна работа, тоже есть интересные особенности: сельские жители чаще городских называют основной причиной то, то все должны работать (22,2% и 16,5% соответственно), и то, что им нужно содержать семью (30,1% и 18,4% соответственно).

городские жители же чаще, чем сельские выбирают такие причины: потребность в деньгах (49,3% городских жителей и 39,8% сельских), интересная работа (6,5% и 2,8% соответственно) и гендерные причины (7% и 1,8% соответственно).

Мужчины чаще, чем женщины считают, что они должны содержать семью (29,9% и 13,7% соответственно).

Женщины чаще, чем мужчины, руководствуются тем, что все должны работать (19,7% и 15,4% соответственно) и гендерными основаниями (7,7% и 3,7% соответственно). «Это позволяет заметить, насколько распространены два гендерных стереотипа о том, что мужчина должен содержать семью, а женщина должна работать, чтобы чувствовать финансовую независимость и быть в равном статусе с мужем», — говорится в работе эксперта ИПМ.

Приоритетной причиной работы в группе от 18 до 29 лет является финансовая. Мотивация содержания семьи здесь самая низкая во многом потому, что далеко не всех респондентов этой возрастной группы есть собственная семья, а родители их как правило ещё работают.

Мотивация работать, потому что все работают наиболее распространена среди представителей старшего поколения.

Только каждый пятый готов быть руководителем

Еще одной стороной ценностной структуры человека, связанной с его отношением к работе, является стремление занимать руководящие посты.



Фото: Reuters

— На основе анализа предыдущих вопросов можно сделать вывод о том, что процент тех, кто готов и хочет проявлять инициативу и брать на себя ответственность не превышает 20%. В основном люди выбирают высокую оплату труда и гарантии, но не ответственность, — говорит Дарья Урбан. — В то же время, на прямой вопрос о том, хотели бы они стать топ-менеджером (или руководителем высшего звена) положительно ответили 33,4% респондентов.

Желание быть руководителем высшего звена в большей степени интерес жителей городов — 35,2% горожан высказывает такое желание и 27,1% жителей сельской местности. Гендерных различий в желании быть топ-менеджером не выявлено. Более того 2,6% мужчин и 2,7% женщин говорят, что они уже являются топ-менеджерами. А вот в возрастном плане различия есть: чем старше человек, тем меньше у него желания руководить.