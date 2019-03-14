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«Лучше зарплата поменьше, но стабильная работа». Что белорусы думают о деньгах и карьере
В белорусском обществе еще в 90-ые годы сложился стереотип о тех, кто занимается бизнесом. Предприниматель ассоциировался с бандитизмом и неуместными проявлениями роскоши. Отсюда и негативное отношение к богатству как таковому. «Сейчас ситуация значительно изменилась, но для полного исчезновения стереотипа прошло еще недостаточно времени», — считает социолог Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан. В своей
«Чтобы стать богатым, нужны связи… А потом трудолюбие»
Несколько лет назад эксперты Исследовательского центра ИПМ уже задавали белорусам вопрос о том, что нужно в нашей стране, чтобы разбогатеть. А сейчас посмотрели, как изменились представления — ведь прошло уже больше 10 лет. И тогда, и сейчас главным фактором на пути к богатству наши соотечественники считают наличие нужных связей. Этот ответ выбирает больше половины опрошенных.
— Существенного изменения восприятия тех или иных качеств не наблюдается. Свою позицию в иерархии изменили только несколько качеств: трудолюбие как средство получения богатства теперь оценивается выше, чем предприимчивость, а везение оценивается выше, чем образование, — констатирует социолог Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан.
Но в целом, отмечает автор работы, отношение к богатству существенно разнится и делит население на два примерно равных кластера. Первые называют в качестве основных качеств для получения богатства выбирают наличие нужных связей, наличие богатых родителей, предприимчивость и везение. Вторые выше всего оценивают трудолюбие, ум, образование и предприимчивость. Радует то, что вторых все-таки чуть больше, чем первых.
«Деньги — это доллары и евро»
Деньги у белорусов в основном ассоциируются с работой, зарплатой и возможностями.
— Одним из важных наблюдений здесь является то, что с деньгами жители Беларуси ассоциируют в основном доллары и евро. Белорусские рубли упоминаются только три раза, — говорит автор исследования. — Богатство с деньгами ассоциируется не так часто.
А вот с роскошью совсем другая картина: здесь первые ассоциации — богатство, золото и деньги.
«Лучше зарплата поменьше, но гарантированная работа»
Экономические ценности складываются не только из отношения к деньгам и богатству. У белорусов также спросили, какие проблемы актуальны для нашей страны. Оказалось, больше всего белорусов волнует рост цен, безработица и низкие зарплаты. Последние места заняли низкое качество образования (как среднего, так и высшего) и преступность.
С экономическими ценностями связан уровень государственного патернализма. Если говорить просто: власти обеспечивают определенные потребности населения, а взамен диктуют свою модель поведения.
— С одной стороны, высокий уровень государственного патернализма обеспечивает некоторую стабильность и предоставляет социальные гарантии, но, с другой стороны, некоторые его аспекты могут негативно сказываться на развитии общества и экономики, — считает Дарья Урбан. — Так например, широкая распространенность мнений о том, что лучше иметь меньшую зарплату, но гарантированную работу негативно связана с инновационной активностью. Ведь инновационная деятельность всегда связана с высокими рисками, но и результаты может давать очень значительные не только в виде прибыли, но и как фактор развития культуры, образования, медицины и других сфер.
Наиболее востребованными для населения является стабильность доходов и бесплатного медицинского обслуживания. Такие мнения распространены среди более чем 30% белорусов.
Еще более любопытен факт, что не менее 87% респондентов считают, что государство должно делать очень много: давать возможность зарабатывать, давать льготы, обеспечивать пенсию и бесплатное медобслуживание и так далее.
Правда, тут же эксперт ИПМ говорит о значительном разрыве между уровнем ожиданий и уровнем удовлетворенности.
— Хуже всего государство, по мнению населения, справляется с гарантией трудоустройства, выплатой высоких стипендий, обеспечением бесплатного высшего образования и обеспечением качественного медицинского обслуживания, — делится результатами исследования Дарья Урбан.
«Работа — это каторга или удовольствие за деньги?»
Конечно же, говоря об экономических ценностях нельзя не вспомнить про работу. Первой ассоциацией к слову «работа» для большинства респондентов являются деньги.
— Здесь также присутствует достаточно много упоминаний слов с негативной модальностью, например, «необходимость», «тяжелая», «усталость», «каторга» и так далее. Но в то же время частота упоминаний слов с положительной модальностью практически такая же. Здесь присутствуют слова «любимая», «интересная», «удовольствие», «хорошая» и другие, — говорится в работе ИПМ.
Чтобы понять, что готов человек вкладывать в свою работу, нужно понимать, зачем он вообще работает.
— Основной причиной здесь для практически половины населения является материальная необходимость. Второй по актуальности является необходимость содержать семью, а третьей — «потому что все должны работать», — к таким выводом приходит социолог.
Только каждый пятый готов быть руководителем
Еще одной стороной ценностной структуры человека, связанной с его отношением к работе, является стремление занимать руководящие посты.
— На основе анализа предыдущих вопросов можно сделать вывод о том, что процент тех, кто готов и хочет проявлять инициативу и брать на себя ответственность не превышает 20%. В основном люди выбирают высокую оплату труда и гарантии, но не ответственность, — говорит Дарья Урбан. — В то же время, на прямой вопрос о том, хотели бы они стать топ-менеджером (или руководителем высшего звена) положительно ответили 33,4% респондентов.
Желание быть руководителем высшего звена в большей степени интерес жителей городов — 35,2% горожан высказывает такое желание и 27,1% жителей сельской местности. Гендерных различий в желании быть топ-менеджером не выявлено. Более того 2,6% мужчин и 2,7% женщин говорят, что они уже являются топ-менеджерами. А вот в возрастном плане различия есть: чем старше человек, тем меньше у него желания руководить.
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В своей работе «Экономические ценности населения в 2018 году» эксперт ИПМ оценила отношение белорусов к богатству, деньгам и карьере.
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