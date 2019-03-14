В Волковысском районе дети дома подожгли кресло

Сообщение о задымлении в подъезде трехэтажного жилого дома по улице Восточной в деревне Дубовцы Волковысского района поступило 14 марта около 22.40.

Сотрудники МЧС незамедлительно направились по указанному адресу. Дым распространялся из квартиры на первом этаже, в которой проживает молодая семья с двумя детьми. незамедлительно направились по указанному адресу. Дым распространялся из квартиры на первом этаже, в которой проживает молодая семья с двумя детьми.

поджог кресло. Отец потушил огонь подручными средствами. Со слов мужчины, он вместе с женой вышел на улицу покурить и ненадолго оставили детей – 4-летнего и 2-летнего ребенка , одних. Вероятнее всего, один из малышей взял газовую зажигалку для плиты икресло. Отец потушил огонь подручными средствами.









– Бригадой скорой медицинской помощи дети и мать доставлены в детское отделение УЗ «Волковысская ЦРБ» для наблюдения. Угрозы их здоровью нет, – сообщили в областном управлении МЧС. – В результате пожара повреждено кресло, диван, закопчены стены, потолок.

К слову, в 2018 году в Гродненской области зафиксировано 20 пожаров по причине детской шалости с огнем.









МЧС напоминает родителем, что опасные предметы в доме быть недоступными для детей, обучайте основам безопасности через игру и личным примером, никогда не оставляйте малышей одних даже на минуту.