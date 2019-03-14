ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Волковысском районе дети дома подожгли кресло

15.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Сообщение о задымлении в подъезде трехэтажного жилого дома по улице Восточной в деревне Дубовцы Волковысского района поступило 14 марта около 22.40.
 
 
Сотрудники МЧС  незамедлительно направились по указанному адресу.  Дым распространялся из квартиры на первом этаже, в которой проживает молодая семья с двумя детьми. 
 
Со слов мужчины, он вместе с женой вышел на улицу покурить и ненадолго оставили детей – 4-летнего и 2-летнего ребенка , одних. Вероятнее всего, один из малышей взял газовую зажигалку для плиты и поджог кресло. Отец потушил огонь подручными средствами.    
 
В Волковысском районе дети дома подожгли кресло
В Волковысском районе дети дома подожгли кресло
 
 –  Бригадой скорой медицинской помощи  дети и мать доставлены в детское отделение УЗ «Волковысская ЦРБ» для  наблюдения. Угрозы их здоровью нет, – сообщили в областном управлении МЧС. –  В результате пожара повреждено кресло, диван, закопчены стены, потолок.
 
К слову, в 2018 году в Гродненской области зафиксировано 20 пожаров по причине детской шалости с огнем. 
 
В Волковысском районе дети дома подожгли кресло
В Волковысском районе дети дома подожгли кресло
 
МЧС напоминает родителем, что опасные предметы в доме быть недоступными для детей, обучайте основам безопасности через игру и личным примером, никогда не оставляйте малышей одних даже на минуту.
 
 
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о задымлении в подъезде трехэтажного жилого дома по улице Восточной в деревне Дубовцы Волковысского района поступило 14 марта около 22.40.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праверка будаўнічых аб’ектаў у Смаргоні
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика