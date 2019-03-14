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В Ивьевском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина
15.03.2019 — Разное | Заря над Неманам
Инцидент произошел сегодня около двух часов ночи. Сообщение о
К месту
– По прибытии к месту работников МЧС обнаружено открытое
Мужчина проживал один, со слов соседей курил.
Огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.
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Инцидент произошел сегодня около двух часов ночи. Сообщение о пожаре в жилом деревянном доме в деревне Родевичи поступило в Ивьевский районный отдел по ЧС от...
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