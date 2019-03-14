﻿ В Ивьевском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивьевском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

15.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Инцидент произошел сегодня около двух часов ночи. Сообщение о пожаре в жилом деревянном доме в деревне Родевичи поступило в  Ивьевский районный отдел по ЧС от местного жителя. 
 
 
К месту вызова незамедлительно направились подразделения МЧС .Однако возгорание было обнаружено слишком поздно. 
 
– По прибытии к месту работников МЧС обнаружено открытое горение жилого дома, кровля обрушилась внутрь строения. Звеном газодымозащитной службы, в комнате на полу, под обломками сгоревших строительных конструкций был обнаружен 59-летний хозяин дома, – сообщили в областном управлении МЧС.
 
В Ивьевском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина
В Ивьевском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина
В Ивьевском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина
 
Мужчина проживал один, со слов соседей курил. 
 
В Ивьевском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина
В Ивьевском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина
 
Огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.
 
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел сегодня около двух часов ночи. Сообщение о пожаре в жилом деревянном доме в деревне Родевичи поступило в Ивьевский районный отдел по ЧС от...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лучше зарплата поменьше, но стабильная работа». Что белорусы думают о деньгах и карьере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика