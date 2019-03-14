В Витебске в кустах возле жилого дома обнаружили гранату, предмет обезврежен

Саперы обезвредили гранату, найденную жителем Витебска в пятницу в кустах на одной из улиц областного центра, предмет обезврежен саперами.

"15 марта в 8:15 на номер "102" поступило сообщение от жителя областного центра. Мужчина рассказал, что в кустах возле дома номер 17 по проспекту Людникова им обнаружена граната", - говорится в сообщении на официальном сайте УВД Витебского облисполкома.

"На место происшествия немедленно выбыли сотрудники Октябрьского РОВД, Департамента охраны и саперно-пиротехническая группа в/ч 5524. Правоохранители оцепили место находки и провели эвакуацию 15 жильцов дома", - проинформировали в милиции.

"Саперы изъяли взрывоопасный предмет, вывезли его в безопасное место и уничтожили. Проводится проверка", - сообщили в УВД.