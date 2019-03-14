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Радиоактивные вещества на минскую мусорку выкинула девушка, наводившая порядок в квартире умершей бабушки

15.03.2019 11:04 — Разное | Интерфакс  
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Сотрудники столичной  милиции установили лицо, оставившее радиоактивные вещества на улице Сердича, говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД  Минска было установлено, что радиоактивные вещества принадлежали минчанке 1939 года рождения, которая умерла в 2016 году", – рассказали в ГУВД.

Женщина ранее работала на химическом факультете одного из столичных ВУЗов. "Накануне внучка умершей женщины решила навести порядок в квартире, в которой ранее проживала бабушка, и вынесла на мусорную площадку емкости с веществом неизвестного ей происхождения", - добавили в столичной милиции.

Радиоактивные вещества на минскую мусорку выкинула девушка, наводившая порядок в квартире умершей бабушки
Радиоактивные вещества на минскую мусорку выкинула девушка, наводившая порядок в квартире умершей бабушки

Как сообщалось, в четверг в Минске спасатели обнаружили на мусорной площадке и изъяли 5 кг радиоактивных веществ

Спасатели оградили место происшествия. Предварительные замеры показали превышение радиационного фона на расстоянии одного метра от емкостей в 4 раза. В двух метрах от них радиационный фон не превышал нормы.

Всего, по информации МЧС, при обследовании места складирования мусора были обнаружены пять емкостей с порошкообразными веществами: уранил хлористый - 2 банки (по 1 кг), уранил азотнокислый - 1 банка (1 кг), уранил сернокислый - 1 банка (1 кг), уран трехкислый - 1 банка (1 кг).

После изъятия емкостей был проведен замер фона на контейнерной площадке - радиационный фон в норме.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники столичной  милиции установили лицо, оставившее радиоактивные вещества на улице Сердича, говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома. "В ходе...
 
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