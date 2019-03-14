В Гродно скорая столкнулась со встречной фурой

Автомобиль скорой помощи и грузовик столкнулись в Гродно. Об этом сообщили в ГАИ региона.

Авария произошла 14 марта, около 18.00, на улице Старомалыщинской. «Водитель „Газели“ ехал с вызова из деревни Новая Руда. В какой-то момент его ослепило солнце, поэтому он непроизвольно принял левее и не заметил, как частично выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой Scania», — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.