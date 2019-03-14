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Ганцевчане – финалисты республиканского фестиваля

15.03.2019 12:09 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Воспитанники ГУО «Ганцевичской вспомогательной школы интерната» прошли в финал 12 республиканского фестиваля художественного творчества «Вясёлкавы карагод».
По сути, это конкурс художественного творчества среди воспитанников и обучающихся детских домов, школ-интернатов, учреждений специального образования области. Проходит раз в три года, как правило, в два этапа (зональный отбор и гала-концерт). Цель: духовно-нравственное и эстетическое развитие детей, содействие их социализации и полноценной интеграции в общество.

В нынешнем году зональный отбор проходил на базе Молотковичской вспомогательной школы-интерната. Вместе с ганцевичанами свое мастерство представляли коллективы 9 специализированных учреждений образования из Пинска и Пинского района, Иваново, Ганцевичей, Лунинца, Столина и Телехан.
В программу конкурса входят различные номера, как художественные, так и декоративно-прикладного характера. Воспитанники Ганцевичской школы-интернат представили работают в различных направлениях искусства: пейп-арт, картонаж, джутовая филигрань, скрапбукинг, насыпушки, топиарий, бисероплетение, бумагоплетение, свит-дизайн, декупаж, мозаика, джутовый декор, канзаши. В финал конкурса прошел также танец «Ромашки», музыкальным руководителем которого является Марина Снарская. 

Ганцевчане – финалисты республиканского фестиваля

Ганцевчане – финалисты республиканского фестиваля

Ганцевчане – финалисты республиканского фестиваля

Ганцевчане – финалисты республиканского фестиваля

Ганцевчане – финалисты республиканского фестиваля

К слову, в 2016 году на 11 фестивале Ганцевичская вспомогательная школа-интернат заняла диплом 1 степени. Нынче гала-концерт республиканского фестиваля пройдет 12 апреля. Желаем успехов!

Виктория Павлюченко, студентка БрГУ им. А.С. Пушкина.

Фото из архива ГУО «Ганцевичская вспомогательная школа-интернат».


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Воспитанники ГУО «Ганцевичской вспомогательной школы интерната» прошли в финал 12 республиканского фестиваля художественного творчества «Вясёлкавы карагод». По...
 
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