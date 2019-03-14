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Белорусы выбирают лучшие интернет-магазины. Среди претендентов на победу - Lamoda и 21vek.by

15.03.2019 11:17 — Разное | Myfin  
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Белорусы выбирают лучшие интернет-магазины. Среди претендентов на победу - Lamoda и 21vek.by
Белорусы выбирают лучшие интернет-магазины. Среди претендентов на победу - Lamoda и 21vek.by

В премии приняли участие полсотни интернет-магазинов со всей страны. Процесс выбора победителей проходит в 2 этапа – отбор экспертным жюри и народное голосование.

С 25 февраля по 3 марта одиннадцать экспертов в области онлайн-присутствия и клиентского опыта оценивали конкурсантов. В состав жюри вошли руководители маркетплейсов, digital-агентств, банков, хостинг- и платежных провайдеров. Эксперты обращали внимание на критерии, которые важны всем покупателям: удобство сайта, актуальность информации, удобство оформления заказа, качество общения с клиентом, выполнение обещанных сроков и качества доставки, качество общения с клиентом после продажи (если у клиента возник вопрос или он захотел вернуть товар).

 
 
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В Беларуси проходит первая E-commerce Премия, в рамках которой эксперты вместе с жителями страны выбирают лучший интернет-магазин.
 
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