

Белорусы выбирают лучшие интернет-магазины. Среди претендентов на победу - Lamoda и 21vek.by

В премии приняли участие полсотни интернет-магазинов со всей страны. Процесс выбора победителей проходит в 2 этапа – отбор экспертным жюри и народное голосование.

С 25 февраля по 3 марта одиннадцать экспертов в области онлайн-присутствия и клиентского опыта оценивали конкурсантов. В состав жюри вошли руководители маркетплейсов, digital-агентств, банков, хостинг- и платежных провайдеров. Эксперты обращали внимание на критерии, которые важны всем покупателям: удобство сайта, актуальность информации, удобство оформления заказа, качество общения с клиентом, выполнение обещанных сроков и качества доставки, качество общения с клиентом после продажи (если у клиента возник вопрос или он захотел вернуть товар).