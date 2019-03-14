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ГАИ проводит с 15 марта массированную отработку трассы М1
15.03.2019 12:06 — Разное | Аргументы и факты
Отработка будет проводиться до 23.00 17 марта в пределах Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов, уточнил он. Сотрудники ГАИ контролируют выполнение участниками дорожного движения требований ПДД.
"Особое внимание они уделяют соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и бесправников, а также пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта", - рассказал Сергей Чеботарев.
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Отработка будет проводиться до 23.00 17 марта в пределах Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов.
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