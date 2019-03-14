ГАИ проводит с 15 марта массированную отработку трассы М1



Госавтоинспекция с 15 марта проводит массированную отработку автодороги М1 Брест-Минск-граница Российской Федерации, сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей ЧЕБОТАРЕВ.

Отработка будет проводиться до 23.00 17 марта в пределах Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов, уточнил он. Сотрудники ГАИ контролируют выполнение участниками дорожного движения требований ПДД.

"Особое внимание они уделяют соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и бесправников, а также пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта", - рассказал Сергей Чеботарев.