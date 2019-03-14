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velcom и МТС на четыре дня сделали скидки на смартфоны Huawei
Операторы
Устройства у обоих операторов доступны как для покупки в рассрочку до 24 месяцев, так и полным платежом.
Цена
В интернет-магазинах стоимость названных выше гаджетов может быть ниже, но при покупке у неофициальных продавцов вы, скорее всего, лишитесь полноценной гарантии.
Ниже — стоимость этих смартфонов в Сети:
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Устройства у обоих операторов доступны как для покупки в рассрочку, так и полным платежом.
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