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velcom и МТС на четыре дня сделали скидки на смартфоны Huawei

15.03.2019 12:04 — Разное | Tut.by  
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Операторы velcom и МТС сделали с 15 по 18 марта скидки на несколько смартфонов Huawei. Об этом сообщается на официальных сайтах компаний.


Huawei P20 Lite: Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Устройства у обоих операторов доступны как для покупки в рассрочку до 24 месяцев, так и полным платежом.

Цена Huawei Mate 20 Pro снижена до 2099 рублей (вместо 2299 рублей), Huawei P20 Lite — до 599 рублей (вместо 649 рублей), Huawei Mate 20 Lite — до 699 рублей (при обычной стоимости в 749 рублей). В МТС со скидкой также получится купить и Huawei Mate 20, который подешевел до 1699 рублей (оригинальная цена — 1899 рублей).

В интернет-магазинах стоимость названных выше гаджетов может быть ниже, но при покупке у неофициальных продавцов вы, скорее всего, лишитесь полноценной гарантии.

Обзор Huawei Mate 20 Pro

Обзор Huawei P20 Lite

Обзор Huawei Mate 20 Lite

Ниже — стоимость этих смартфонов в Сети:

 
 
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Устройства у обоих операторов доступны как для покупки в рассрочку, так и полным платежом.
 
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