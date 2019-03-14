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ГАИ начала массированную отработку трассы М1
15.03.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Госавтоинспекция с сегодняшнего дня и до конца этой недели проводит массированную отработку трассы М1 (Брест — Минск — граница России) в пределах Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов.
— Сотрудники
Отработка трассы М1 в таком формате продлится до 23 часов 17 марта.
Кроме того, в Госавтоинспекции напомнили, что по 15 марта в Беларуси проходит республиканская профилактическая акция по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Берегите детей!».
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Госавтоинспекция с сегодняшнего дня и до конца этой недели проводит массированную отработку трассы М1 (Брест — Минск — граница России) в пределах Несвижского,...
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