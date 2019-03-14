ГАИ начала массированную отработку трассы М1

Госавтоинспекция с сегодняшнего дня и до конца этой недели проводит массированную отработку трассы М1 (Брест — Минск — граница России) в пределах Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов.



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— Сотрудники ГАИ будут контролировать выполнение участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения. Особое внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, а также пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта, — сообщил официальный представитель ГАИ Минской области Сергей Чеботарев.

Отработка трассы М1 в таком формате продлится до 23 часов 17 марта.

Кроме того, в Госавтоинспекции напомнили, что по 15 марта в Беларуси проходит республиканская профилактическая акция по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Берегите детей!».