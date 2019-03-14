Точно пава: в Бездеже воссоздали технику плетения уникального свадебного венка

Всех белорусов объединяют общие корни, традиции.



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При этом в каждом районе страны есть отличительные культурные особенности, в первую очередь обряды. Одними из самых увлекательных и колоритных можно назвать свадебные обычаи, которые местные жители стараются бережно сохранять. Например, в музее народного творчества "Бездежский фартушок" воссоздали утраченную технику плетения уникального свадебного венка - "павы". Корреспонденты БЕЛТА отправились в Дрогичинский район, чтобы своими глазами увидеть, в каком наряде несколько десятилетий назад отправлялись под венец невесты Западного Полесья.



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Об агрогородке Бездеж наслышаны не только в Брестской области, но и далеко за ее пределами. Здесь находится музей эксклюзивных фартушков. Вплоть до 80-х годов прошлого века это был обязательный атрибут одежды местных жительниц. То же самое можно сказать и о "паве", которая украшала голову каждой здешней невесты. До сих пор единственный такой свадебный венок хранился в "Бездежском фартушке". Много лет назад специально для экспозиции его сделала мастерица Анна Омельянчик, которая занималась изготовлением изделий из цветов. С ее слов была записана и технология плетения "павы".



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"Такой венок бытовал только в нашей местности в 20-30-х годах ХХ века. Как делать "паву", расспрашивали пожилых женщин, узнавали все по крупицам - теперь решили воссоздать технологию плетения", - вводит в курс дела младший научный сотрудник музея Людмила Янущик.



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Изготовление венка занимало около месяца, делать его невесте помогали подруги. В качестве материалов использовались белая и цветная бумага, цветные ленточки, девушки из зажиточных семей могли позволить себе в украшении бусины. "Пава" состоит из двух частей. Первая - сделанный из проволоки обруч диаметром 6-7 см, обвитый зеленой лентой в знак того, что у девушки начинается новый период жизни. Вторая часть убора - цветы. Крепились они на проволочные стебельки длиной около 20 см. В одном букетике (в венке их должно быть не меньше семи) насчитывается десять цветочков. Чем богаче невеста, тем пышнее была ее "пава", - пояснила Людмила Янущик.



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Готовые букетики затем прикрепляли к обручу, а готовую "паву" в день свадьбы вплетали лентами в волосы молодой. Для девушки это было одно из значимых событий в жизни. Незамужние подружки наряжали ее в красивую сорочку, пышную юбку, белый фартушек без вышивки - как символ невинности. Завершал образ свадебный венок. Чаще всего наряжали невесту не в ее доме, а у соседей, у которых полная, дружная, крепкая семья. Считалось, что тогда супружеская жизнь молодых сложится удачно. Пока ее украшали, девушка должна была сидеть на деревянной кадушке - деже для замешивания теста, накрытой кожухом.



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Кстати, с этой кухонной утварью связана одна из легенд о названии агрогородка. По приданию, местные жители были бедные, у них даже не было кадушек для замешивания хлеба. В соседних селах про них говорили "без деж". Возможно, поэтому дежа являлась важным элементом свадебного обряда, служила символом благополучия и богатства в будущем. Не менее интересна вторая легенда о Бездеже, которая повествует о парне и девушке. На каждую встречу к возлюбленной он приносил веточку сирени - по-белорусски "бэзу". Как-то юноша пришел с пустыми руками, на что удивленная девушка спросила: "Бэз дзе ж?".



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64336.php

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Роль бездежской невесты на себя примерила старший научный сотрудник музея Екатерина Кудрицкая. Она терпеливо сидела "на деже" все то время, пока коллеги колдовали над ее нарядом. "Венок придавал невесте величества. Нужно было идти плавно, с высоко поднятой головой, ровно держать спину. Носить "паву" нелегко: нужно иметь большую выдержку", - заключила девушка.



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Костюм невесты в зале народной одежды "Бездежского фартушка" является одним из главных экспонатов. Неизменно он притягивает внимание посетителей, особенно необычный головной убор. "Рассказываем про венок, показываем, как он крепится к голове. Есть возможность примерить "паву", которой с радостью пользуются незамужние девушки. Это вызывает восторг у туристов, в том числе иностранцев", - отметила главный хранитель фондов музея Нина Ярмоц. Сотрудники продолжат изучать свадебные традиции своей малой родины.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64336.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64336.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64336.php

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Сосредоточатся музейщики и на новых формах работы с гостями, пополнении экспозиции. "Наша работа в первую очередь направлена на возрождение старинных обрядов и традиций, которые мы можем показать посетителям. Тем для изучения много. Готовим необычные мероприятия, - заинтриговала Нина Ярмоц. - В плане выпечки различных сортов хлеба продолжается скрупулезная работа. В дальнейшем будем предлагать посетителям гастротур, который будет включать дегустацию бездежского хлеба, начиная со старинного, который пекли из ржаной муки с различными добавками, а также пшеничный, сдобный". На подворье музея осенью прошлого года возвели стилизованную мельницу. Там планируется организовать мини-экспозицию, которая продемонстрирует процесс превращения зерна в муку.



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В Бездеже в 2018 году побывали около 20 тыс. туристов. По сравнению с 2017-м их число увеличилось на 65%. Есть все основания полагать, что привлекательность музея и его главной жемчужины - коллекции из 350 эксклюзивных фартушков - будет только расти.