Житель Ивановского района утонул в мелиоративном канале

В Ивановском районе сельчанин утонул в мелиоративном канале, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.



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Житель деревни Лядовичи 1973 года рождения ушел из дома 12 марта. О его местонахождении родственникам ничего известно не было. Спустя два дня после исчезновения его тело обнаружила сестра в мелиоративном канале. Водоем находится в 100 м от дома погибшего.

Проводится проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.