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Житель Ивановского района утонул в мелиоративном канале
15.03.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
В Ивановском районе сельчанин утонул в мелиоративном канале, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Житель деревни Лядовичи 1973 года рождения ушел из дома 12 марта. О его местонахождении родственникам ничего известно не было. Спустя два дня после исчезновения его тело обнаружила сестра в мелиоративном канале. Водоем находится в 100 м от дома погибшего.
Проводится проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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В Ивановском районе сельчанин утонул в мелиоративном канале, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко. Житель...
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