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Житель Ивановского района утонул в мелиоративном канале

15.03.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ивановском районе сельчанин утонул в мелиоративном канале, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64332.php

Житель Ивановского района утонул в мелиоративном канале

Житель деревни Лядовичи 1973 года рождения ушел из дома 12 марта. О его местонахождении родственникам ничего известно не было. Спустя два дня после исчезновения его тело обнаружила сестра в мелиоративном канале. Водоем находится в 100 м от дома погибшего.

Проводится проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

 
 
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  В Ивановском районе сельчанин утонул в мелиоративном канале, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко. Житель...
 
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