Жертвами теракта в Новой Зеландии стали десятки человек





Трое неизвестных расстреляли верующих в двух мечетях на востоке страны.

Жертвами теракта на востоке Новой Зеландии стали 40 человек, сообщила премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн. По словам премьера, трое неизвестных, открывших стрельбу по верующим в двух мечетях в городе ​Крайстчерче, придерживаются экстремистских взглядов, однако ранее они не попадали под подозрение полиции, пишут vedomosti.ru .

Ардерн назвала случившееся «беспрецедентным актом насилия» и заявила, что сегодня «один из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии», приводит ее слова Reuters.

В больницах Крайстчерча находятся 48 пострадавших, среди них есть дети, сообщил руководитель городского управления здравоохранения Дэвид Митс. По его словам, задействованы двенадцать операционных залов, многим пострадавшим необходимо провести несколько операций.

В одной из мечетей в момент происшествия находилось около 300 человек. Жертвами стрельбы в мечети Линвуд стали десять человек, еще 30 погибли в мечети Динс-Авен. Нападение было «хорошо спланированным терактом», уточнила премьер. После стрельбы полицейские обнаружили два самодельных взрывных устройства, прикрепленные к автомобилям. Бомбы были обезврежены, сообщила Ардерн.

Власти страны повысили национальный уровень угрозы безопасности. В аэропорту Крайстчерча отменили все прибывающие и отбывающие рейсы.

По данным полиции, теракт устроили трое вооруженных мужчин. Ранее ведомство сообщало о задержании четырех человек. Один из нападавших – Брентон Таррант – 28-летний мужчина из Австралии. Перед тем, как устроить стрельбу, он опубликовал в интернете 74-страничный «манифест», объясняющий его мотивы. В нем Таррант высказывал ненависть к мигрантам и обещал устроить террористическую атаку. Происходящее он транслировал в Facebook.

На видеозаписи, предположительно опубликованной нападавшим в соцсети, видно, как он в течение пяти минут расстреливает прихожан мечети, затем идет к машине, чтобы сменить оружие, и, возвращаясь, снова открывает стрельбу, пишет Reuters.

После этого мужчина уезжает на автомобиле, сообщает агентство. Сейчас аккаунты нападавшего в соцсетях заблокированы.

Официальный представитель полиции Майк Буш заявил, что пока полиция не установила личности погибших. Правоохранительные органы не исключают, что к преступлению могут быть причастны другие лица, передает New Zealand Herald. Полиция обратилась к жителям Крайстчерча с просьбой не покидать свои дома.