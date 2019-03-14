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Могилевский облсуд вынес приговор по делу об афере в ЖКХ

15.03.2019 11:54 — Разное | БелТА  
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Могилевский облсуд вынес приговор по делу об афере в ЖКХ
Фото из архива

15 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной суд сегодня вынес приговор по громкому делу об афере в сфере ЖКХ. Его фигуранты приговорены к срокам от 4 до 8 лет лишения свободы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Могилев
 
 
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15 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной суд сегодня вынес приговор по громкому делу об афере в сфере ЖКХ. Его фигуранты приговорены к срокам от 4 до 8...
 
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