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Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

15.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Вчера стало известно, кто стал в этом году Мистером Академия. Девять студентов БГСХА сражались за титул на сцене Дворца Культуры — пели, танцевали, читали стихи и перевоплощались в романтических героев. Жюри долго совещалось и выбрало из них лучшего.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
В фойе ДК можно было оставить свои пожелания участникам конкурса.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Впервые такой конкурс прошел в академии в позапрошлом году. Помимо главного, тогда выбрали двух вице-мистеров и объявили лучших в шести номинациях. Мистер – 2019 обошелся без заместителей, а номинаций стало четыре. Победителя в одной из них определяли в интернете: голосование за лучшую видео-визитку прошло на странице профкома студентов.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Кто был в жюри?

Виталий Сидюк, председатель профкома студентов

Елена Тужикова, корреспондент газеты «Советский студент»

Елена Белоусова, методист управления воспитательной работы

Марина Плиндова, преподаватель кафедры физкультуры и спорта

Елена Сафронова, старший преподаватель кафедры лингвистических дисциплин

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Кто боролся за титул «Мистер Академия»?

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Владислав Демиденко, факультет бухгалтерского учета

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Дмитрий Уситвин, землеустроительный факультет

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Илья Халиков, факультет механизации сельского хозяйства

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Александр Лобко, агроэкологический факультет

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Владислав Метелица, факультет бизнеса и права

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Дмитрий Герасимчук, агрономический факультет

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Дмитрий Леганьков, мелиоративно-строительный факультет

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Александр Латышевич, экономический факультет

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Егор Мирончиков, факультет биотехнологии и аквакультуры

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Конкурс открылся приветственным дефиле. Группы поддержки в зрительном зале впервые продемонстрировали свои уровни громкости.

 

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Первый этап конкурса самый короткий — небольшая самопрезентация, ничего лишнего.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
В зрительном зале было мало свободных мест в этот вечер.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
У каждого факультета – свои лучшие парни.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Следующий этап стал самым романтичным: парни примерили на себя роли героев известных литературных произведений.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Владислав Демиденко в образе Оненгина, пишущего письмо Татьяне.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
«Вот ведь как несправедливо мир устроен, Гутя!». Дмитрий Уситвин читает Есенина.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Илья Халиков в роли Пипа из «Больших надежд»

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Александр Лобко в роли Д’Артаньяна.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Владислав Метелица как Грэй из «Алых парусов».

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

На заключительном этапе парни реализовывали свой креативный потенциал. Пели, танцевали, играли на гитаре, поднимали штангу, исполняли классику.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Зрительницы конкурса.

 

 

После довольно длительного обсуждения жюри огласило результаты конкурса.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
В номинации «Мистер Стиль» победил Александр Латышевич.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Александр Лобко стал Мистером Романтик.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Титул «Мистер Креатив» завоевал Дмитрий Герасимчук.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Специальный приз от крафт-бара «Луна» в номинации «Лучший видеодневник» получил Владислав Демиденко.

 

Объявление победителя.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Мистером Академия в этом году стал студент экономического факультета Александр Латышевич.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Общее фото участников конкурса  с проректором по воспитательной работе Максимом Потапенко и председателем студенческого профкома Виталием Сидюком.

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео
Мистер Академия – 2019

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

А вот что происходило за кулисами:

 

Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

 

Фото Михаила Левцова

Текст и видео Сергея Владимирова


 
 
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  Вчера стало известно, кто стал в этом году Мистером Академия. Девять студентов БГСХА сражались за титул на сцене Дворца Культуры — пели, танцевали, читали стихи и...
 
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