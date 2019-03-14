Как выбирали Мистера Академия: большой фоторепортаж + видео

Вчера стало известно, кто стал в этом году Мистером Академия. Девять студентов БГСХА сражались за титул на сцене Дворца Культуры — пели, танцевали, читали стихи и перевоплощались в романтических героев. Жюри долго совещалось и выбрало из них лучшего.









Впервые такой конкурс прошел в академии в позапрошлом году. Помимо главного, тогда выбрали двух вице-мистеров и объявили лучших в шести номинациях. Мистер – 2019 обошелся без заместителей, а номинаций стало четыре. Победителя в одной из них определяли в интернете: голосование за лучшую видео-визитку прошло на странице профкома студентов .





Кто был в жюри?

Виталий Сидюк, председатель профкома студентов

Елена Тужикова, корреспондент газеты «Советский студент»

Елена Белоусова, методист управления воспитательной работы

Марина Плиндова, преподаватель кафедры физкультуры и спорта

Елена Сафронова, старший преподаватель кафедры лингвистических дисциплин





Кто боролся за титул «Мистер Академия»?









































Конкурс открылся приветственным дефиле. Группы поддержки в зрительном зале впервые продемонстрировали свои уровни громкости.





Первый этап конкурса самый короткий — небольшая самопрезентация, ничего лишнего.









































Следующий этап стал самым романтичным: парни примерили на себя роли героев известных литературных произведений.









































На заключительном этапе парни реализовывали свой креативный потенциал. Пели, танцевали, играли на гитаре, поднимали штангу, исполняли классику.





















































После довольно длительного обсуждения жюри огласило результаты конкурса.

















Объявление победителя.





Мистером Академия в этом году стал студент экономического факультета Александр Латышевич.













А вот что происходило за кулисами:





Фото Михаила Левцова

Текст и видео Сергея Владимирова