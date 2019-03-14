«Динамо-Брест» заплатит компенсацию «Неману» за переход Павла Савицкого

Новости Беларуси. Брестское «Динамо» выплатит компенсацию гродненскому «Неману» за переход Павла Савицкого с марта по июль 2019 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, что сумма, которую «бело-синие» должны заплатить за полузащитника, составляет 265 тысяч долларов. Накануне прошло заседание лицензионного комитета АБФФ, на котором брестское «Динамо» все-таки получило право участвовать в высшей лиге нашего чемпионата.





Кроме команды с берегов Буга лицензии получили: «Белшина», Дняпро-МЧЗ, «Неман», РЦОР-БГУ, «Слуцк» и минское «Торпедо». 15 марта будут рассмотрены остальные заявки представителей высшей лиги.